В Госдуму внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных
Поправка вносится ко второму чтению правительственного законопроекта об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов внёс на рассмотрение поправку о добровольном учёте и маркировке домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.
Поправка вносится ко второму чтению правительственного законопроекта об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Целью её является предотвращение распространения болезней среди животных, а также отслеживаемость продукции животноводства.
Дикие животные и животные, которые не относятся к сельскохозяйственным, маркировке не подлежат.
Также, согласно данному законопроекту, его принятие поспособствует развитию ответственного отношения к животным.