В Госдуму внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов внёс на рассмотрение поправку о добровольном учёте и маркировке домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправка вносится ко второму чтению правительственного законопроекта об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Целью её является предотвращение распространения болезней среди животных, а также отслеживаемость продукции животноводства.

Дикие животные и животные, которые не относятся к сельскохозяйственным, маркировке не подлежат.

Также, согласно данному законопроекту, его принятие поспособствует развитию ответственного отношения к животным.

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