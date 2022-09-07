В Госдуму внесли законопроект о запрете идеологии «чайлдфри» среди несовершеннолетних

В Госдуму внесён законопроект, который запрещает посвящение детей и подростков в идеологию «чайлдфри» — она подразумевает отказ от рождения детей. Как сообщает газета «Известия», поправки предлагают внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Авторы документа считают, что сейчас большое распространение среди молодёжи в России получила заграничная идеология, которая прививает детям деструктивное социальное поведение. Отказ от рождения детей противоречит традиционным семейным ценностям и государственной политике страны.

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения „чайлдфри“, ведёт к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — подчёркивается в пояснительной записке.

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Общество В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

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