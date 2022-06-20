В Новоалтайске жители рассыпающейся многоэтажки боятся погибнуть под её завалами
Люди требуют признать здание аварийным, но органы, по их словам, бездействуют
20 июня 2022, 11:36, Илья Звягинцев
Жители дома по адресу ул. Вагоностроительная, 32, в Новоалтайске опасаются за свою жизнь. О своей проблеме они рассказали в сообществе «В курсе 22».
По словам горожан, здание построили в 1968 году, а с 1999 года в нём не проводился ремонт.
«Здание в трещинах, кирпичная кладка фасада рушится, кровля как решето, трубы водоснабжения проржавели, в подвал стекают стоки канализации, из-за чего в доме стоит невыносимая вонь», — рассказали жильцы.
Также люди пожаловались на тараканов и клопов.
Жильцы заявили, что здание непригодно для проживания и потребовали признать его аварийным. По словам горожан, органы, в которые они обращались, бездействуют.
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