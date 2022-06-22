В Новокузнецке обнаружили партию сливочного масла из Барнаула с недовесом

В Новокузнецке обнаружили партию сливочного масла от барнаульского предприятия ООО «Кипринский молочный завод». Как сообщает «Сибдепо», накануне местная жительница приобрела три пачки продукта, упаковки которых казались подозрительно лёгкими.

Так, в одной из пачек вместо заявленных 150 граммов оказалось 129, а в другой — 133 грамма масла.

«Купила три пачки масла, обратила внимание, что не 150 г. Я пеку много и всегда использую весы», — рассказала она в соцсетях.

После публикации с жительницей Новокузнецка связались представители завода, которые пообещали разобраться в ситуации. По результатам проверки руководства выяснилось, что в партии были допущены ошибки и выявлен недовес. Покупательнице предложили компенсацию и извинились.

Сама женщина отказалась от компенсации и добавила, что была приятно удивлена вниманием представителей завода и тем фактом, что с проблемой быстро разобрались.