В РПЦ раскритиковали компьютерные игры
Митрополит Иларион объяснил, почему Церковь не участвует в разработке видеоигр
16 мая 2022, 08:35, Никита Черников
Русская православная церковь отрицательно относится к компьютерным играм, потому что они несут в себе опасность зависимости, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Видеоигры, по мнению священника, это «своеобразный наркотик», и с точки зрения Церкви они «в целом отрицательно влияют на психику».
«Именно по этой причине Церковь не участвует в создании компьютерных игр, точно также как Церковь не участвует в производстве наркотиков, потому что считает наркотическую зависимость глубоко опасной для человека», — сказал митрополит в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Ранее митрополит Иларион предложил запретить интим-магазины как «рассадники разврата».
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