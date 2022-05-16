В РПЦ раскритиковали компьютерные игры

Русская православная церковь отрицательно относится к компьютерным играм, потому что они несут в себе опасность зависимости, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Видеоигры, по мнению священника, это «своеобразный наркотик», и с точки зрения Церкви они «в целом отрицательно влияют на психику».

«Именно по этой причине Церковь не участвует в создании компьютерных игр, точно также как Церковь не участвует в производстве наркотиков, потому что считает наркотическую зависимость глубоко опасной для человека», — сказал митрополит в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Ранее митрополит Иларион предложил запретить интим-магазины как «рассадники разврата».