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В Рубцовске из колонии вышел мужчина, приговоренный к смертной казни

В 1999 году суд изменил ему наказание со смертной казни на 25 лет лишения свободы

29 декабря 2022, 10:21, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Из рубцовской колонии вышел мужчина, которого в 1998 году приговорили к смертной казни. Об этом сообщает «Толк».

В 19 лет Владимир Шах убил четырех человек. Мужчина рассказал, что был трезвый, а с остальными он просто поссорился.

Суд приговорил его к смертной казни, однако в 1999 году меру наказания изменили на 25 лет лишения свободы.

Мужчина вышел из тюрьмы в 44 года. Волонтеры подготовили для него сотовый телефон, который мужчина никогда не держал в руках, а также теплые ботинки.

Родственники мужчины проживают в Набережных Челнах. Волонтеры проводят его на вокзал, чтобы он мог доехать к родным.

Комментарии 35

  • волонтеры.... он четыре человека мочканул, а его волонтеры провожают
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Волонтеры дураки. Как героя провожают упыря
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Это социальный эксперимент?Отпустили волка на свободу.С этого времени он будет приносить пользу человеческому обществу.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Бред... Зачем это освещать? Чтобы другим по видео было? Это несправедливо и негуманно по отношению к родственникам погибших и к обществу.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а его волонтеры провожают --- Так он энтих волонтеров по пути на вокзал пощиплет малехо, на бухлишко насобирает)))
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Это существо убило четверых. Вы б…. вообще в себе, чтобы подобное печатать? Его не волонтерам надо сопровождать, его собаками травить надо….
    29 декабря, Гость   Ответить
  • волонтеры ауешники?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Человек отсидел свое - не тявкайте. А так-то чоткий перец. Четверых завалить, 25 лет отмотать и выйти. По таким историям романы пишут и кино снимают. И довольно-таки успешное кино.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Божий промысел!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Надо было и родственников убитых пригласить с шариками и караваем
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А так-то чоткий перец. ... По таким историям романы пишут и кино снимают. - Это все, что нужно знать о героях нашего общества. Ничего, скоро таких по улицам будет ходить много.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Да он умрет от ощущения свободы. Даже те кто 10-15 лет отматывает перед выходом на свободу такой мандраж ловят, что несколько дней от волнения жидкий стул пробивает
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Стрелок из Перми выражаясь словами гостя выше еще больше "завалил", может и его надо выпустить?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, может и его надо выпустить? --- Может и выпустят, под какую-нибудь амнистию перед выборами попадет и выпустят.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • может и его надо выпустить? - ща съездит на СВО, и выпустят. Прецеденты уже были. Говорю же, нас ждут веселые времена.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Может он теперь Родину пойдет защищать?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • завалить, 25 лет отмотать и выйти. По таким историям романы пишут и кино снимают. И довольно-таки успешное кино. ****** Вот ты что за существо? Давай словимся? Мне просто интересно на тебя посмотреть. Я тебя пальцем не трону. Просто интересно такого увидеть. Ты не понимаешь кем ты являешься?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Почему Родину защищать должны только законопослушные граждане, живут то в ней все
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Просто интересно такого увидеть. - Да у нас полстраны таких. На улицу выйди, и каждый второй будет таким. Блатная романтика, терпилы, которых сам бог велел гнобить, и т.д.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Давай словимся? Мне просто интересно на тебя посмотреть. Я тебя пальцем не трону. Просто интересно такого увидеть. Ты не понимаешь кем ты являешься?______________ ловись, ловись. Пальцем он не тронет...насмешил, чудак..конечно не тронешь, иначе по стопам освободившегося пойдешь..и да, я женщина. А кто ты, хамло?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • "А так-то чоткий перец." --- Гость, ты ку-ку? Этот человек - убийца. И никакие "отсидел свое" этот факт не изменят. Горбатого только могила исправит.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и да, я женщина. А кто ты, хамло? ------ +100500
    29 декабря, Гость   Ответить
  • и да, я женщина - ждуля? Расходимся, господа. Ну и вишенкой на торте - дама, в чьем лексиконе "четкий пацан", "отмотать" и прочая, и прочая, считает кого-то "хамлом".
    29 декабря, Гость   Ответить
  • дама, в чьем лексиконе "четкий пацан", "отмотать" и прочая, и прочая,-------- у этой биксы у самой три ходки пять побегов
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, три ходки пять побегов === Нет, восемь ходок, семь побегов
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Давай словимся? Мне просто интересно на тебя посмотреть. Я тебя пальцем не трону. Просто интересно такого увидеть. Ты не понимаешь кем ты являешься?______________ ловись, ловись. Пальцем он не тронет...насмешил, чудак..конечно не тронешь, иначе по стопам освободившегося пойдешь..и да, я женщина. А кто ты, хамло?------- Ага женщина, видимо бывший мужик в бабу переделанный. Мерзота.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вот едет новогодний подарочек родственникам...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • не доедет он. Завалили его уже в тамбуре
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Завалили его уже в тамбуре ---- Откуда инфа такая?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, в поезде экспрессе нашли.Четыре ножевых ранения и все смертельные...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • в поезде экспрессе нашли---------- из рубца в челны экспресс? ай не свисти , свистулька
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, он без ноги...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да а бабуля украла б пакет сраной крупы и пошла б в свои лет70 на 5 годиков
    29 декабря, Гость   Ответить
  • и да, я женщина. ---------На Амике каждый трусливый гомосек пишет, что он женщина.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • веселые времена наступили когда всякий свое мнение вещать в мир начал
    01 января, Гость   Ответить
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