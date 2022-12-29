В Рубцовске из колонии вышел мужчина, приговоренный к смертной казни

В 1999 году суд изменил ему наказание со смертной казни на 25 лет лишения свободы

29 декабря 2022, 10:21, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Из рубцовской колонии вышел мужчина, которого в 1998 году приговорили к смертной казни. Об этом сообщает «Толк».

В 19 лет Владимир Шах убил четырех человек. Мужчина рассказал, что был трезвый, а с остальными он просто поссорился.

Суд приговорил его к смертной казни, однако в 1999 году меру наказания изменили на 25 лет лишения свободы.

Мужчина вышел из тюрьмы в 44 года. Волонтеры подготовили для него сотовый телефон, который мужчина никогда не держал в руках, а также теплые ботинки.

Родственники мужчины проживают в Набережных Челнах. Волонтеры проводят его на вокзал, чтобы он мог доехать к родным.