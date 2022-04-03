В Сети появилось видео смертельной аварии с участием автомобиля такси в Алтайском крае

В социальных сетях появилась видеозапись момента смертельной аварии на Чуйском тракте. Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что водитель такси даже не пытался избежать столкновения с грузовиком. После удара машину отбросило на обочину.

Ранее в социальных сетях рассказали о том, что иномарка с опознавательными знаками такси столкнулась с грузовиком на трассе в Алтайском крае.

В результате аварии водитель иномарки, а также двое его пассажиров скончались на месте.