В Сети появилось видео смертельной аварии с участием автомобиля такси в Алтайском крае
На опубликованных кадрах видно, что водитель иномарки даже не пытался избежать столкновения
3 апреля 2022, 15:55, Илья Звягинцев
В социальных сетях появилась видеозапись момента смертельной аварии на Чуйском тракте. Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, что водитель такси даже не пытался избежать столкновения с грузовиком. После удара машину отбросило на обочину.
Ранее в социальных сетях рассказали о том, что иномарка с опознавательными знаками такси столкнулась с грузовиком на трассе в Алтайском крае.
В результате аварии водитель иномарки, а также двое его пассажиров скончались на месте.
Серьезная авария с участием автомобиля такси произошла на трассе в Алтайском крае
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