В Тальменке неизвестные разрыли дорогу в школу и кинули через канаву тонкую доску

Жители Тальменки показали, как их дети некоторое время ходили в школу по тонкой доске. Пост на эту тему опубликовали в сообществе газеты «Тальменская жизнь».

На пути к образовательному учреждению неизвестные разрыли канаву, а для того чтобы не обрезать людям путь, через неё прокинули импровизированный мост в виде одинокой тонкой доски.

Местным жителям такая переправа не пришлась по душе, о чём они рассказали в социальных сетях.

Администрация на недовольство жителей отреагировала, но зарывать канаву не стали. Через неё вместо одинокой доски просто прокинули деревянный щит.