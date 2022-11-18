В Тальменке неизвестные разрыли дорогу в школу и кинули через канаву тонкую доску
После жалоб местных жителей проблему решили, но канаву закапывать не стали
18 ноября 2022, 08:40, Илья Звягинцев
Жители Тальменки показали, как их дети некоторое время ходили в школу по тонкой доске. Пост на эту тему опубликовали в сообществе газеты «Тальменская жизнь».
На пути к образовательному учреждению неизвестные разрыли канаву, а для того чтобы не обрезать людям путь, через неё прокинули импровизированный мост в виде одинокой тонкой доски.
Местным жителям такая переправа не пришлась по душе, о чём они рассказали в социальных сетях.
Администрация на недовольство жителей отреагировала, но зарывать канаву не стали. Через неё вместо одинокой доски просто прокинули деревянный щит.
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