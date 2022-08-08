«Весной мы утонем». В барнаульском посёлке закопали ливнёвку, сделанную на деньги жителей
По проекту была ливнёвка, но сейчас жителям сказали, что его изменили
8 августа 2022, 16:02
Жители барнаульского посёлка Лесного просят администрацию города взять на контроль ситуацию с ливневой канализацией, которую 8 августа зарыли дорожники, сообщает «В курсе 22».
«Весной мы утонем. По проекту тут изначально была ливнёвка, сейчас жителям сказали, что проект изменили и ливнёвку закапывают. Закапывают трубы, которые жители улицы за свои деньги устанавливали», — отметили на видео.
Ранее власти Барнаула обсудили реконструкцию ливнёвок. Как выяснилось, протяжённость закрытой сети ливневой канализации в городе — 128,6 км, а для улучшения ситуации необходимо дополнительно построить около 325 км новой сети.
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