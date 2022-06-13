Виктор Томенко поделился эмоциями от празднования Дня России в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в социальных сетях поделился эмоциями от прошедшего празднования Дня России в Барнауле. Пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Одним из главных мероприятий Дня России стала отправка из Алтайского края гуманитарного груза в Донбасс. Своих не бросаем! — эти слова, сказанные нашим лидером, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, подтвердили делом уже сотни организаций и тысячи жителей Алтайского края», — написал глава региона.

Он также отметил, что в торжественной обстановке в День России паспорта вручили жителям региона, которым исполнилось 14 лет.

Губернатор ещё раз поздравил жителей с праздником.