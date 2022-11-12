Водка класса «люкс» и деликатесы: в Госдуме раскритиковали расходы алтайских властей на банкеты

Замглавы фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева рассказала о планах региональных властей потратить миллионы рублей на организацию банкетов для чиновников. В своем Telegram-канале она призвала сократить подобные расходы не только для госслужащих, но и для членов государственной думы.

«Как ваши дела, вы сегодня обедали? За свой счет, я полагаю? А вот многим чиновникам за еду платить не надо. Вы платите, из своих налогов. Итак, представляю вам пятничный гастрономический обзор. Это только свежее, глубоко не копала. Знаю, что почти все региональные правительства заказывают подобные банкеты», — пояснила депутат.

Аксентьева опубликовала сведения из ЕИС «Закупки», согласно которым, власти Республики Алтай заключают контракт на банкетное обслуживание официальных делегаций. Гости смогут увидеть на столе тарталетки с икрой, ассорти из алтайских деликатесов, блюда из конины и баранины, а также многие другие роскошные яства.

Так же роскошно хотят обедать и в Башкортостане — там управление делами главы республики заказало запеченного гуся и индейку, бешбармак, канапе с клубникой и моцареллой. Суммарно на банкет потратят 3 млн рублей. Авксентьева отдельно упомянула Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутскую область и Хабаровский край.

«Самое загадочное — зачем тратить в наши непростые времена 39 млн рублей на проведение фуршетов на Кольской АЭС. Там и водка класса „люкс“, и соленья из погребка, и виски купажированный, и ризотто, и семга „де-Пуассо“, и фруктовая тарелка. Ага, на Кольской АЭС. И знаете, как мотивируется такая закупка? Ужины-обеды нужны для официальных делегаций российских и иностранных компаний, прибывших на переговоры для установления и поддержания делового сотрудничества с Кольской АЭС», — добавила депутат.

Член Госдумы призвала сократить «представительские расходы» и прекратить кормить чиновников за счет бюджета.