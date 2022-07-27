ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам

Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги за рубеж по банковским реквизитам

27 июля 2022, 15:34

С 27 июля ВТБ запускает денежные переводы во Вьетнам в донгах. Услуга доступна в адрес физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба банка ВТБ (ПАО).

Клиенты смогут воспользоваться сервисом перевода средств в ВТБ Онлайн. Максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц, комиссия — 1% от суммы перевода. Зачисление средств на счёт получателя во Вьетнаме происходит в течение дня. Трансграничные переводы доступны как в пользу физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.

Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счёт во вьетнамских донгах, купив валюту в приложении банка. Далее в разделе «Платежи» нужно выбрать операцию «По реквизитам в валюте» и счёт списания, ввести сумму и код банка, указать ФИО, адрес и счёт получателя и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть счёт, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка.

«Несмотря на введённые в этом году ограничения, мы продолжаем расширять географию денежных переводов за рубеж. На первом этапе ВТБ запустил этот сервис для стран ближнего зарубежья, сейчас мы „наводим мосты“ с регионами Азии. Одним из первых стал Вьетнам — страна со стремительно развивающейся экономикой, которая традиционно была и остаётся интересна российскому бизнесу. Кроме того, Вьетнам входит в число самых востребованных туристических направлений среди россиян, и с учётом разгара сезона отпусков наше новое решение будет максимально востребованным у клиентов. Мы создаём для них „Банк на каждый день“, чтобы все самые актуальные продукты и сервисы были всегда под рукой у наших пользователей», — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц. За месяц с момента запуска сервиса клиенты совершили две тысячи транзакций на общую сумму 500 млн рублей. По прогнозам банка, в ближайшей перспективе ежедневный объём операций достигнет 100 млн рублей.

ВТБ также начал реализацию пилотного проекта по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей. Технология позволит переводить средства на счёт, открытый в странах-партнёрах, по номеру телефона. Тестирование нового сервиса для трансграничных переводов в ВТБ стартует осенью, клиентам банка технология станет доступна до конца года. На первом этапе перевести деньги через СБП будет возможно в страны СНГ.

Кроме того, уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платёжных систем в Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счёта.

Клиенты ВТБ смогут переводить деньги за границу по номеру телефона

Клиенты ВТБ смогут переводить деньги за границу по номеру телефона

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