ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам

С 27 июля ВТБ запускает денежные переводы во Вьетнам в донгах. Услуга доступна в адрес физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба банка ВТБ (ПАО).

Клиенты смогут воспользоваться сервисом перевода средств в ВТБ Онлайн. Максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц, комиссия — 1% от суммы перевода. Зачисление средств на счёт получателя во Вьетнаме происходит в течение дня. Трансграничные переводы доступны как в пользу физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.

Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счёт во вьетнамских донгах, купив валюту в приложении банка. Далее в разделе «Платежи» нужно выбрать операцию «По реквизитам в валюте» и счёт списания, ввести сумму и код банка, указать ФИО, адрес и счёт получателя и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть счёт, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка.

«Несмотря на введённые в этом году ограничения, мы продолжаем расширять географию денежных переводов за рубеж. На первом этапе ВТБ запустил этот сервис для стран ближнего зарубежья, сейчас мы „наводим мосты“ с регионами Азии. Одним из первых стал Вьетнам — страна со стремительно развивающейся экономикой, которая традиционно была и остаётся интересна российскому бизнесу. Кроме того, Вьетнам входит в число самых востребованных туристических направлений среди россиян, и с учётом разгара сезона отпусков наше новое решение будет максимально востребованным у клиентов. Мы создаём для них „Банк на каждый день“, чтобы все самые актуальные продукты и сервисы были всегда под рукой у наших пользователей», — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц. За месяц с момента запуска сервиса клиенты совершили две тысячи транзакций на общую сумму 500 млн рублей. По прогнозам банка, в ближайшей перспективе ежедневный объём операций достигнет 100 млн рублей.

ВТБ также начал реализацию пилотного проекта по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей. Технология позволит переводить средства на счёт, открытый в странах-партнёрах, по номеру телефона. Тестирование нового сервиса для трансграничных переводов в ВТБ стартует осенью, клиентам банка технология станет доступна до конца года. На первом этапе перевести деньги через СБП будет возможно в страны СНГ.

Кроме того, уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платёжных систем в Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счёта.