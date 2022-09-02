Выборы ректора пройдут в алтайском «Политехе» до конца года

Алтайский государственный технический университет им. Ползунова запускает процедуру выборов ректора. Информация размещена на сайте вуза.

Сегодня, 2 сентября, в «Политехе» проходит учёный совет в АлтГТУ. Вся повестка мероприятия посвящена предстоящим выборам. В частности необходимо утвердить комиссию по выборам ректора, а также план мероприятий и квалификационные требования к кандидатам на эту должность.

Последний раз выборы руководителя вуза в АлтГТУ проходили в конце декабря 2017 года. Большинство голосов получил Андрей Марков. Он со значительным перевесом обошёл декана энергетического факультета Станислава Хомутова. Третий кандидат — завкафедрой дополнительного профобразования Алтайского филиала Ленинградского госуниверситета им. Пушкина Сергей Малюков — не был допущен до выборов аттестационной комиссией Минобрнауки.