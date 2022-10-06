«Яндекс.Карты» перестали показывать границы городов и областей

«Яндекс.Карты» вслед за границами стран перестали показывать границы областей и ряда городов России. Об этом сообщает РИА Новости.

В июне на картах «Яндекса» перестали отображаться границы стран. Тогда в пресс-службе «Яндекса» пояснили, что сервис сосредоточится на «физико-географическом изображении» и сделает акцент на природных объектах, а не на границах.

Отмечается, что при просмотре таких городов как Минск, Киев, Лондон, Париж, Тель-Авив и ряда других продолжают отображаться границы.