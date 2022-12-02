«Яндекс.Музыка» назвала самые прослушиваемые треки в 2022 году

«Яндекс.Музыка» рассказала, какие треки слушали пользователи сервиса в 2022 году. Персональная статистика и плейлисты с самыми прослушиваемыми треками года уже доступны в приложении.

Лайк года — ANNA ASTI

В этом году ANNA ASTI начала свою сольную карьеру с трека «Феникс»: он вышел в январе 2022 года и до сих пор не покидает чарт «Яндекс.Музыки». Её треки набрали больше всего лайков в «Моей волне».

Прорыв в «Моей волне» — INNA

Румынская певица оказалась самой популярной в Моей волне. Ее треки в системе рекомендаций пользователи слушали в этом году больше всего.

Самый успешный альбом — Miyagi & Эндшпиль «HATTORI»

Сразу после выхода все треки нового альбома заняли верхние позиции в Суперлонче — в топе самых прослушиваемых новинок за первый уикенд. Альбому группы удалось побить рекорд «LAST ONE» от MORGENSHTERN, который ранее получил звание самого прослушиваемого альбома за выходные после релиза.

Самый зашеренный трек — Егор Крид и Михаил Шуфутинский «3-е сентября»

Трек стал таким же популярным, как его предшественник — хит Михаила Шуфутинского. Отметим, что ради этого ремейка легенда шансона перезаписал припев.

Фрешмен года — Aarne

Aarne — музыкальный продюсер и битмейкер, чье творчество отражает весь диапазон трендовой музыки последних лет. Победу в номинации «Фрешмен года» продюсеру принес его дебютный альбом «AA LANGUAGE», который он готовил на протяжении нескольких лет.

Как отмечают аналитики, пользователи стали больше слушать музыку — к концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц, (+3 к началу 2022 года). В первую очередь на это повлиял запуск персональной рекомендательной системы «Моя волна». Сейчас больше половины дневной аудитории сервиса пользуются ей, а среднее время прослушивания рекомендательного потока — более часа в день. Система рекомендаций помогает открывать пользователям новую музыку: ежемесячно из рекомендательного потока они добавляют к себе в коллекцию около 20-ти новых треков.