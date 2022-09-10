Явка избирателей на выборы в Барнауле составила более шести процентов

Избирком опубликовал данные по явке на выборы в Барнауле на 15:00 10 сентября. На данный момент в городе проголосовали 6,14% избирателей.

В численном выражении проголосовали 32345 жителей города. Отмечается, что общее число избирателей составляет 526950 человек.

Больше всего избирателей проголосовали в Индустриальном районе — 11198 человек, однако самыми активными в процентном выражении являются избиратели Ленинского района. Здесь проголосовали 6,61% избирателей.

Явка в Центральном районе составляет 6,55%, свой голос на выборах отдали 6489 избирателей. В Индустриальном районе проголосовало 5,97% избирателей, это 11 198 человек. Явка на участках Железнодорожного района составляет 5,86%, участие в выборах приняли 4247 избирателей. В Октябрьском районе на избирательные участки пришло 3585 избирателей, что составляет 5,58%.

Отметим, что по данным на 20:00 9 сентября выборы посетили 4,06% избирателей или 21 402 человека.