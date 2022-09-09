Явка избирателей в первый день голосования в Барнауле превысила 4%

По данным Избирательной комиссии Алтайского края, на 20:00 9 сентября выборы посетили 4,06% избирателей или 21 402 человека. Об этом сообщает избирком в своем Telegram-канале.

Отмечается, что наибольшую активность проявили жители Ленинского и Центрального районов — явка составила 4,41%, в абсолютном выражении это 4554 и 4368 избирателей соответственно.

На избирательные участки в Индустриальном районе пришло 7470 избирателей (3,98%). В Железнодорожном районе проголосовало 2784 избирателя ( 3,84%). В Октябрьском районе явка избирателей составила 3,46%, свой голос отдали 2226 человек.

Новости

Политика Самая крупная кампания в России. Какие выборы проходят в Алтайском крае в 2022 году. Инфографика

Напомним, что 9 сентября в Барнауле стартовало голосование на выборах депутатов городской Думы. Выборы будут длится еще два дня — по воскресенье включительно. Краевая столица в 2022 году осталась единственным городом в регионе, где сохранились выборы по партийным спискам.