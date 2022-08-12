Юрист порекомендовал россиянам не публиковать личные данные в социальных сетях

Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов порекомендовал россиянам не публиковать личную информацию в социальных сетях. Его слова передаёт агентство «Прайм».

Размещение данных о вашем месте проживания или месте работы может спровоцировать активность нежелательных «поклонников».

Также для того, чтобы сохранить свои деньги и драгоценности, юрист советует не информировать о том, что вы ехали из дома. Фотографии из отпуска лучше публиковать после возвращения.

А также не распространяться о своей работе, потому что вы случайно можете разместить сведения, которые защищены трудовым договором.