Зачем в Барнауле вводят пересадочный тариф для транспорта и почему он будет действовать не везде

Реконструкция путепровода через железнодорожные пути на проспекте Ленина в Барнауле в районе Нового рынка начнётся 21 мая. Во время строительства жители краевой столицы смогут добираться на электротранспорте до Нового рынка, переходить по безопасному и комфортному переходу через ж/д пути и пересаживаться на трамваи или троллейбусы у Дома быта. Для этого в региональном центре введут новый тариф «Электронный пересадочный проездной билет». Он будет действовать на троллейбусных маршрутах № 1, 6, 7 и трамвайных маршрутах № 1, 3, 4, 7. Рассказываем, как будет работать новый тарифный план и сколько времени будет у горожан, чтобы пересесть с одного трамвая на другой.

Как будет работать «Электронный пересадочный проездной билет»?

С 21 мая начнёт действовать новый тариф «Электронный пересадочный проездной билет». Стоимость одной поездки по нему составит 28 рублей. Он даёт возможность совершить бесплатно пересадку на электротранспорте в течение 100 минут.

«Электронный пересадочный тариф» необходим для минимизации неудобств, связанных с реконструкцией путепроводов. Человек покупает карту, пополняет её баланс на любую сумму, как в электронном кошельке, и может пересаживаться с одного маршрута электротранспорта на другой в течение 100 минут. Это очень удобно для пассажиров, которые будут вынуждены ежедневно выполнять пересадку из-за закрытия путепровода", — пояснил amic.ru начальник отдела транспорта и связи администрации Барнаула Дмитрий Арапов.

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На всех маршрутах электротранспорта будет действовать новый тариф?

Нет. Тариф будет действовать на ряде маршрутов — тех, что проходили через путепровод на проспекте Ленина. Проехать таким образом можно будет на троллейбусах № 1, 6, 7 и трамваях № 1, 3, 4, 7.

Где можно приобрести карту и как пополнять её баланс?

Пользоваться тарифным планом можно будет уже с 21 мая — после начала работ по реконструкции путепровода на Новом рынке. Приобрести «Электронный пересадочный проездной билет» и пополнить его можно в киосках «Роспечать» или «Лига-пресс», а также через сервис «Отложенное пополнение», а именно: через сайт МУП «Центртранс» города Барнаула или через платёжные сервисы ПАО «Сбербанк». По всем вопросам, касающимся приобретения, пополнения или использования пересадочного проездного билета можно обратиться в МУП «Центртранс» города Барнаула по номеру телефона 717-820.

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Если я пользуюсь картами других тарифов, то тоже смогу пересаживаться бесплатно?

Всё зависит от того, каким тарифом пользуется пассажир. В администрации краевой столицы советуют барнаульцам, которые много передвигаются по городу на общественном транспорте, приобретать проездной билет тарифного плана «Для граждан» с неограниченным количеством поездок. Стоит карта 1380 рублей. Действует такой тарифный план только на маршрутах электротранспорта. Либо приобретать проездной билет тарифного плана «Курьерский», также с неограниченным количеством поездок. Такой проездной стоит 2500 рублей и действует на всех видах городского транспорта.

А если оплачиваю проезд банковской картой или наличными?

К сожалению, вам придётся платить каждый раз 28 рублей после пересадки. В мэрии краевой столицы советуют гражданам приобретать электронный пересадочный проездной билет и экономить на поездках.

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Уже известны схемы электротранспорта, где будет работать новый тарифный план?

Да. С 21 мая изменит схему движения трамвайный маршрут № 7: Ст. Депо № 3 — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Попова — ул. А. Петрова — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — Змеиногорский тракт — ст. Кордон (в прямом и обратном направлениях).

Трамвайный маршрут № 3 с 21 мая до момента завершения работ по обустройству разворотного кольца в районе Дома быта будет осуществлять движение по следующей схеме: ст. Пивзавод — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. А. Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст. Докучаево (в прямом и обратном направлениях).

20 мая с 22:00 часов до 22 мая включительно прекратится движение трамвайных маршрутов № 1 и № 4. Это связано с монтажом разворотного кольца в районе ТЦ «Пионер».

Трамвайные маршруты № 1 и № 4 возобновят свою работу с 23 мая по следующим схемам:

— трамвайный маршрут № 1: пл. Свободы — пр. Красноармейский — Новый рынок (в прямом и обратном направлениях);

— трамвайный маршрут № 4: ст. Депо № 1 — пр. Красноармейский — Новый рынок (в прямом и обратном направлениях).

Троллейбусные маршруты № 1, 6, 7 продолжат свою работу по изменённым схемам движения с сокращением трассы следования до Дома быта. Со стороны Речного вокзала до ТЦ «Пионер» движение троллейбусов осуществляться не будет.

Узнать все схемы движения можно по ссылке.

Езжу на автобусе. Там тоже будет работать новый тариф?

Нет. «Электронный пересадочный проездной билет» будет действовать только в электротранспорте. Автобусы и маршрутные такси на время реконструкции путепровода будут передвигаться по проспекту Калинина. Для того чтобы общественный транспорт не стоял в пробках, в Барнауле на время работ на путепроводе сделали выделенные полосы.