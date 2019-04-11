Замминистра предложила не пускать в школу детей без прививок

Также предлагается ввести в обязательном порядке паспорта о прививках для детей

11 апреля 2019, 21:41

В Минпросвещения РФ предложили не пускать в школы детей, не имеющих обязательных прививок, сообщает "Интерфакс".

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Отмечается, что такая инициатива содержится в письме замминистра Татьяны Синюгиной, которое направлено в Комитет Госдумы по охране здоровья.

"Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний", – говорится в тексте письма.

В документе также отмечается, что образование может быть получено и вне образовательных учреждений – дистанционно либо на дому. "Это не нарушает права граждан", – пишет Синюгина.

Тема вакцинации обсуждалась в четверг, 11 апреля, на круглом столе в Госдуме. Зампредседателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль предложил во избежание эпидемий ввести в обязательном порядке паспорта о прививках для детей. Также он считает необходимым вести разъяснительные беседы с населением, задействовав ресурсы школ и детских садов.

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