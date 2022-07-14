Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 15 июля
В некоторых районах края пройдут дожди, а местами возможны и грозы
15 июля 2022, 06:03, Илья Звягинцев
Непогода возвращается в некоторые районы Алтайского края. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит 20,+25 градусов, по юго-западу местами до +31 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град.
Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки в +20, +22 градуса. Преимущественно без осадков, в первой половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
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