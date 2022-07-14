Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 15 июля

Непогода возвращается в некоторые районы Алтайского края. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит 20,+25 градусов, по юго-западу местами до +31 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки в +20, +22 градуса. Преимущественно без осадков, в первой половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду.