Жителей Алтайского края в субботу ожидает жара до 33 градусов

Жаркая погода ждёт жителей Алтайского края в субботу, 21 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю в светлое время суток термометры покажут +28...+33 градуса, в Барнауле воздух прогреется до +30 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду.

В ведомстве напоминают, что до 23 мая в большинстве районов края сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класса), а также местами — высокая пожароопасность (4 класс).