Жительница Барнаула пожаловалась на дом, в котором идут дожди
По словам горожанки, дому 25 лет, но капитальный ремонт в нем не проводился
19 июня 2022, 14:18, Илья Звягинцев
Жительница Барнаула пожаловалась на состояние дома по адресу Северо-Западная, 58а. Пост она опубликовала в сообществе «Baarnaul22».
На видео женщина показала, что происходит в ее квартире, когда на улице идет сильный дождь. Поток воды с потолка буквально не прекращается.
«Дому 25 лет. Капитальный ремонт крыши не проводился. Каждый раз после ливня с потолка текут ручьи», — написала горожанка.
Она добавила, что жалоб на дом, который обслуживает ЖЭУ-6, много.
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