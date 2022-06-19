Жительница Барнаула пожаловалась на дом, в котором идут дожди

Жительница Барнаула пожаловалась на состояние дома по адресу Северо-Западная, 58а. Пост она опубликовала в сообществе «Baarnaul22».

На видео женщина показала, что происходит в ее квартире, когда на улице идет сильный дождь. Поток воды с потолка буквально не прекращается.

«Дому 25 лет. Капитальный ремонт крыши не проводился. Каждый раз после ливня с потолка текут ручьи», — написала горожанка.

Она добавила, что жалоб на дом, который обслуживает ЖЭУ-6, много.