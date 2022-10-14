Жившему на Алтае мобилизованному заблокировали выданную в части банковскую карту из-за старых долгов

Жителю Екатеринбурга, попавшему под частичную мобилизацию, ограничили доступ к средствам, которые ему должно начислять Минобороны РФ, сообщает URA.ru.

34-летний Алексей ранее служил по контракту. До переезда в Свердловскую область жил в Омской области и на Алтае. Повестка пришла ему 28 сентября, уже в начале октября Алексея отправили на сборы в Ростовскую область. Банковскую карту, выданную в военном городке, оставил супруге.

«Карту заблокировали — в рамках исполнительного производства. В своё время, еще до нашего знакомства, Алексей брал какие-то кредиты. И сейчас это всё повыскакивало», — рассказала жена мобилизованного.

Она обратилась в банк со справками о декрете и мобилизации и попросила снять блокировку. Ей сказали, что нужна доверенность от мужа, которую сделать не успели.

Женщине помогли оформить обращения к приставам из Свердловской и Омской областей и Алтая. Ответ пока пришёл только от алтайских приставов, которые готовы приостановить взыскание на время службы Алексея, но для разблокирования карты необходимы положительные решения в трёх регионах.

Ранее сообщили, что мобилизованные из Алтайского края начали получать выплаты по 100 тысяч рублей из бюджета региона.