Очередные осенние ярмарки фермерских продуктов пройдут в Барнауле 18 октября
Ярмарочные площадки будут организованы в каждом районе города
14 октября 2025, 11:30, ИА Амител
Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
18 октября в Барнауле снова пройдут ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в городской администрации.
На прилавках будут картофель, морковь, свекла, лук, тыква, перец и другие сезонные овощи. Помимо этого, горожане смогут купить мясо птицы, свинину и говядину, колбасные изделия, яйца, рыбу, хлеб и сладости, а также фрукты и саженцы.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 сразу в нескольких районах:
- Железнодорожный район – сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежная – пр. Красноармейский);
- Индустриальный район – мкр-н Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
- Ленинский район – п. Казенная Заимка, ул. Кольцевая, 11а;
- Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
- мкр-н Затон – ул. Водников, 11.
11:44:57 14-10-2025
фермерА эко мангу и эко папайю будут продавать? с накруткой в 500%?
11:47:25 14-10-2025
Какой смысл в этих ярмарках, когда в супермаркетах всё есть?
Или это такой обряд для поколения, которое разрушило СССР: постоять в очередях в давке на холоде в грязи у разломанных лотков чтобы урвать килограмм свеклы за двойную цену по сравнению с супермаркетом?