Очередные осенние ярмарки фермерских продуктов пройдут в Барнауле 18 октября

Ярмарочные площадки будут организованы в каждом районе города

14 октября 2025, 11:30, ИА Амител

18 октября в Барнауле снова пройдут ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в городской администрации.

На прилавках будут картофель, морковь, свекла, лук, тыква, перец и другие сезонные овощи. Помимо этого, горожане смогут купить мясо птицы, свинину и говядину, колбасные изделия, яйца, рыбу, хлеб и сладости, а также фрукты и саженцы.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 сразу в нескольких районах:

  • Железнодорожный район – сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежная – пр. Красноармейский);
  • Индустриальный район – мкр-н Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
  • Ленинский район – п. Казенная Заимка, ул. Кольцевая, 11а;
  • Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
  • мкр-н Затон – ул. Водников, 11.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

11:44:57 14-10-2025

эко мангу и эко папайю будут продавать? с накруткой в 500%?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:25 14-10-2025

Какой смысл в этих ярмарках, когда в супермаркетах всё есть?
Или это такой обряд для поколения, которое разрушило СССР: постоять в очередях в давке на холоде в грязи у разломанных лотков чтобы урвать килограмм свеклы за двойную цену по сравнению с супермаркетом?

  -2 Нравится
Ответить
