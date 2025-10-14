Очередные осенние ярмарки фермерских продуктов пройдут в Барнауле 18 октября

Ярмарочные площадки будут организованы в каждом районе города

14 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

18 октября в Барнауле снова пройдут ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в городской администрации.

На прилавках будут картофель, морковь, свекла, лук, тыква, перец и другие сезонные овощи. Помимо этого, горожане смогут купить мясо птицы, свинину и говядину, колбасные изделия, яйца, рыбу, хлеб и сладости, а также фрукты и саженцы.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 сразу в нескольких районах: