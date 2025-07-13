Это связано с организационно-финансовой ситуацией в столичном клубе

13 июля 2025, 13:59, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru

Один из соперников барнаульского "Динамо-Алтая" не примет участия в чемпионате ВХЛ 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Предстоящий сезон пропустят хоккеисты клуба "Юнисон-Москва". Это связано с организационно-финансовой ситуацией в столичном клубе. Таким образом, теперь в чемпионате ВХЛ сыграют 32 команды.

Календарь матчей турнира пока не определен. Напомним, прошлый чемпионат хоккеисты "Динамо-Алтая" завершили на 18-м месте из 33.