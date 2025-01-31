Один в поле не воин. Как бизнес-клубы помогают предпринимателям в Барнауле?

Man From Siberia провел день открытых дверей и рассказал о своей деятельности

31 января 2025, 13:40, ИА Амител erid: 2W5zFHMHLME

Презентация MFS на дне открытых дверей клуба / Фото: архив бизнес-клуба

Кризис предпринимателю не товарищ. Бизнес напрямую зависит от динамики рынка, а в условиях постоянных изменений многие просто не успевают перестроиться. После введения ограничений в стране началось активное импортозамещение, бизнес во многих сферах встает на ноги. Но для успешной работы нужны не только новые идеи, но и рабочие инструменты, а также поддержка единомышленников. На этом фоне в Сибири появился бизнес-клуб – площадка для общения, обсуждения проблем и обмена опытом. Журналист amic.ru побывал на дне открытых дверей этого клуба ­– MFS (Man From Siberia*) и узнал, с помощью каких инструментов его резиденты решают вопросы и что еще дает им членство в сообществе.

Твою проблему уже кто-то решил

Бизнес-клуб MFS, открытый в апреле 2024 года, за девять месяцев собрал уже 91 резидента из различных ниш бизнеса. Это говорит о высокой востребованности подобных площадок в предпринимательской среде региона. Многим из них не хватает информации, опыта, порой, просто веры в свои силы. Здесь резидентам дают практические инструменты, но что важнее ­– происходит ценный обмен опытом, поддержка и мотивация. Клуб проводит круглые столы, бизнес-разборы, форум-группы, бизнес-завтраки, приглашает популярных спикеров и федеральных экспертов.

"Благодаря мероприятиям, общению, взаимодействию с коллегами понимаешь, что твоя проблема на самом деле – просто задача, которую уже кто-то решал. А значит, сможешь и ты", – делится опытом резидент клуба MFS и владелица сети кондитерских в Барнауле Алла Гефке.

Распределение резидентов по отраслям бизнеса / Фото: MFS

Обратиться с любым запросом

Создатели MFS Алексей Куреленок и Максим Якименко говорят: чтобы клуб удовлетворял разные запросы участников, работа должна происходить профессионально. Поэтому здесь есть команда специалистов (постоянный штат из шести человек и сотрудники на аутсорсе), которая помогает членам клуба найти решение вопроса через коммуникацию с другими резидентами и экспертами. А еще – две команды проверенных подрядчиков, которые привлекают для реализации проектов, и комьюнити-продюсер, выстраивающий эффективную работу и развитие клуба.

"Мы не просто общаемся в чатах, мы работаем профессионально. У нас есть резиденция для участников клуба, где они в любое время могут встретиться и что-то обсудить, место для проведения презентаций, переговоров. Скоро откроем бизнес-холл для больших лекций, и общая площадь резиденции составит 1100 кв. метров. Налаживаем работу так, чтобы здесь действительно можно было получить помощь, поддержку, мотивацию и т. д.", ­– говорит Алексей Куреленок.В планах основателей клуба на 2025 год ­– выстраивание бизнес-коммуникаций между регионами и городами.

Алексей Курелёнок и Максим Якименко / Фото: Владимир Игнатов

Открыто говорить о сложностях

На дне открытых дверей MFS собрались предприниматели с разными запросами: кто-то искал партнера, кто-то ­– помощь и поддержку, кто-то хотел прокачать личный бренд или увеличить доход.

"Молодежь наступает на пятки. В свое время все хорошо получалось. А сейчас идет какой-то спад. Хочу найти пути выхода из ситуации. Может, перенять опыт, зарядиться новыми силами, идеями, найти новых знакомых, напарников", ­– рассказывает участник мероприятия, владелец агентства праздников Денис Косиненко.

Важное преимущество для любого сообщества ­– доверительная атмосфера, которая позволит предпринимателям открыто обсуждать свои проблемы и искать решения.

"Здесь можно спокойно разговаривать на любые темы, открыто говорить о сложностях, не боясь, что тебя попросту "кинут", воспользовавшись уязвимостью", ­– отмечает резидент клуба, занимающаяся розничной торговлей, Екатерина Грицаенко. Доверительная атмосфера сложилась благодаря тому, что стать резидентом может далеко не каждый. В основном сюда приходят по рекомендации. И без нее тоже можно – через собеседование, но в любом случае совет управления проведет репутационную проверку предпринимателя, "открытость" и честность бизнеса.

День открытых дверей клуба / Фото: архив бизнес-клуба

Членство в MFS ­– это не только доступ к знаниям и инструментам, но и возможность стать частью дружного сообщества. Резиденты регулярно встречаются на неформальных мероприятиях, делятся идеями и просто отдыхают вместе.

"Хочу найти семьи, чьи ценности совпадают с нашей, чтобы, например, дети могли общаться, мы хорошо друг друга понимали и поддерживали", ­– уточняет участник мероприятия, занимающийся турбизнесом, Иван Миляев.Он и многие другие резиденты клуба уверены, что в условиях нестабильного рынка такая площадка помогает предпринимателям адаптироваться, расти и развивать свое дело, основываясь на новых знаниях, связях и в доверительном окружении.

*Man From Siberia ("Ман Фром Сибериа")

ООО "Ман Фром Сибериа"

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