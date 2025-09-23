Одноэтажный дом полыхал утром на одной из улиц Барнаула. Видео
Информация о пострадавших уточняется
23 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
Утром 23 сентября на пересечении улицы Чернышевского и проспекта Комсомольского произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу "Инцидент Барнаул".
На записи с места видно, что огнем была полностью охвачена крыша строения. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.
К ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты, проводится проверка обстоятельств произошедшего.
10:48:09 23-09-2025
теперь погорелец будет сговорчивее при продаже участка