Одноэтажный дом полыхал утром на одной из улиц Барнаула. Видео

Информация о пострадавших уточняется

23 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Утром 23 сентября на пересечении улицы Чернышевского и проспекта Комсомольского произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу "Инцидент Барнаул".

На записи с места видно, что огнем была полностью охвачена крыша строения. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

К ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты, проводится проверка обстоятельств произошедшего.