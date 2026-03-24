Мера поможет достичь целей государственной демографической политики и поддержать наиболее нуждающиеся семьи

24 марта 2026, 14:40, ИА Амител

Депутаты от фракции "Справедливая Россия" выдвинули предложение о предоставлении единовременной выплаты молодым семьям при рождении ребенка. Размер пособия будет составлять от пяти до десяти региональных прожиточных минимумов, пишет РИА Новости.

Инициатива была направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой. Авторами предложения выступили Сергей Миронов, глава фракции, и Яна Лантратова, руководитель комитета по развитию гражданского общества, общественным и религиозным объединениям.

«Выплата будет предоставляться молодым семьям, которые соответствуют установленным критериям. Один или оба родителя должны быть моложе 36 лет, а среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум, то есть семья должна считаться малообеспеченной», — пояснил Миронов.

Он также отметил, что размер выплаты будет зависеть от числа детей в семье. За первого ребенка предложено выплачивать пять прожиточных минимумов, за второго — семь, а за третьего и каждого последующего — десять прожиточных минимумов.

Яна Лантратова выразила поддержку инициативе, подчеркнув ее значимость для улучшения демографической ситуации. Она заключила, что прямая финансовая помощь молодым семьям при рождении детей является ключевым элементом государственной политики, направленной на поддержку семей с низким доходом.