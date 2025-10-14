Окружной форум волонтеров-медиков прошел в Барнауле

Более 150 участников из Сибири, Дальнего Востока и Урала обсудили развитие медицинского волонтерства, наставничество и профориентацию молодежи

14 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Форум волонтеров-медиков / Фото здесь и далее: Анна Круглякова, Алина Кизилова, Мария Фомина

С 9 по 12 октября 2025 года в Барнауле состоялся окружной форум волонтеров-медиков "Сообщество ВМ", собравший более 150 представителей из Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Форум стал важным этапом в развитии медицинского добровольчества, профориентации школьников и создании устойчивых волонтерских сетей. Анна Ведлер, региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", председатель общественного совета партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" рассказала о главных итогах мероприятия и значении форума для будущего медицинского волонтерства.

«Форум – это не просто встреча, а возможность создать устойчивую сеть волонтеров, готовых делиться опытом и поддерживать друг друга. Мы стремимся сохранить традиции медицинского добровольчества и передать их будущим поколениям», – отметила Анна Ведлер.

Эксперты и участники обсудили развитие медицинского волонтерства, решение кадровых вопросов в здравоохранении и усиление взаимодействия между различными организациями. В числе гостей были министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, депутаты регионального парламента Владимир Лещенко и Татьяна Ильюченко, ректор медицинского университета Ирина Шереметьева и глава совета реготделения "Движения Первых" Ирина Рыбина.

Форум волонтеров-медиков / Фото здесь и далее: Анна Круглякова, Алина Кизилова, Мария Фомина

Особое внимание уделили сотрудничеству с местными медицинскими учреждениями, а также развитию наставничества среди волонтеров-медиков. Обсуждали партнерские проекты с городскими больницами, детскими садами и медицинскими центрами, такими как перинатальный центр "Дар". Важной вехой стало начало работы регионального отделения волонтеров-медиков в Чукотском автономном округе.

Форум не случайно прошел именно в Барнауле: более семи тысяч волонтеров в сфере медицины из 200-тысячного корпуса работают в Алтайском крае. Во время пандемии они сыграли ключевую роль в борьбе с распространением COVID-19, оказав неоценимую помощь в самых сложных условиях. Сегодня главными задачами остаются работа с молодежью, профориентация школьников и популяризация здорового образа жизни. Алтайские волонтеры, накопившие ценный опыт, охотно делятся им с коллегами из других регионов, способствуя распространению лучших практик.

Форум стал частью программы комплексного развития молодежной политики в рамках национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.