Ольга Бузова показала фото со свидания с "будущим мужем" в Дубае

Любимица россиян намекнула на новые серьезные отношения

25 февраля 2026, 13:38, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото: Инстаграм (запрещен в РФ) @buzova86

Ольга Бузова подогрела интерес поклонников, опубликовав в личном блоге интригующий снимок со свидания в Дубае, пишет "КП".

На фото певица позирует на фоне знаменитого отеля‑паруса, однако личность ее спутника осталась за кадром. В подписи к публикации Бузова добавила загадочное заявление:

«На свидании с будущим мужем», — чем намекнула на серьезные намерения в отношении неизвестного кавалера.

Помимо романтической интриги, Ольга Бузова недавно порадовала фанатов музыкальным экспериментом. Она записала чувственный дуэт с Никитой Кологривым, звездой сериала "Слово пацана".

В своих комментариях певица не скрывала восхищения, назвав Кологривого "самым лучшим актером страны". Бузова рассказала, что их знакомство произошло в самолете, и именно тогда у нее родилась идея совместного музыкального проекта.

Ранее сообщалось, что в Барнауле Ольгу Бузову научили принимать роды у коровы. Звезда российского шоу-бизнеса также поучилась управлять агродронами, освоила профессию оператора доения и попробовала алтайские сорта меда.