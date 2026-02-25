Ольга Бузова показала фото со свидания с "будущим мужем" в Дубае
Любимица россиян намекнула на новые серьезные отношения
25 февраля 2026, 13:38, ИА Амител
Ольга Бузова подогрела интерес поклонников, опубликовав в личном блоге интригующий снимок со свидания в Дубае, пишет "КП".
На фото певица позирует на фоне знаменитого отеля‑паруса, однако личность ее спутника осталась за кадром. В подписи к публикации Бузова добавила загадочное заявление:
«На свидании с будущим мужем», — чем намекнула на серьезные намерения в отношении неизвестного кавалера.
Помимо романтической интриги, Ольга Бузова недавно порадовала фанатов музыкальным экспериментом. Она записала чувственный дуэт с Никитой Кологривым, звездой сериала "Слово пацана".
В своих комментариях певица не скрывала восхищения, назвав Кологривого "самым лучшим актером страны". Бузова рассказала, что их знакомство произошло в самолете, и именно тогда у нее родилась идея совместного музыкального проекта.
Ранее сообщалось, что в Барнауле Ольгу Бузову научили принимать роды у коровы. Звезда российского шоу-бизнеса также поучилась управлять агродронами, освоила профессию оператора доения и попробовала алтайские сорта меда.
14:39:59 25-02-2026
Она его на 8 лет старше. Так вроде бы немного, но когда она училась в 10-м классе, он еще только во 2-м
15:13:13 25-02-2026
Не понимаю почему она до сих пор не замужем? Ведь глупенькие бабы по определению должны быть замужем, они очень удобны для обмана,измен , не прикрикнут.... Может дело в деньгах....Нет такого парня который зарабатывает больше гОЛЕНЬКИ....
19:40:21 25-02-2026
Гость (15:13:13 25-02-2026) Не понимаю почему она до сих пор не замужем? Ведь глупеньки... Нормальные мужчины предпочитают умных.
08:10:49 26-02-2026
Гость (19:40:21 25-02-2026) Нормальные мужчины предпочитают умных.... главное верь в это.....