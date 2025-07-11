Ольга Бузова приедет в июле в Барнаул и выступит в "Планете Q"

Поп-дива споет в честь дня рождения развлекательного комплекса

Ольга Бузова / Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / TACC

Российская певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова планирует очередной визит в столицу Алтайского края. Как стало известно amic.ru, она выступит на вечеринке в честь шестого дня рождения развлекательного комплекса "Планета Q"*.

"Привет, Барнаул. Поздравляю "Планету Q" с днем рождения! Еще больше жарких дней и ярких событий!" – сказала Бузова в своем видеообращении.

Выступление состоится 18 июля 2025 года на летней сцене комплекса. Сбор гостей в 19 часов. Билеты можно купить по ссылке. В программе праздника также большое шоу, дискотека и подарки для гостей.

Напомним, в развлекательном комплексе "Планета Q" проводят концерты разных российских артистов: Filatov&Karas*, "Фактор-2", "Вирус", KRASKI*, Света, Gayazovs Brothers* и другие. Летом здесь действуют подогреваемые бассейны для детей и взрослых, анимационные программы и пенные вечеринки. Зимой – каток, две горки, прокат тюбингов и коньков, посольство Деда Мороза, игры с аниматорами, неоновые и серебряные дискотеки.

Развлекательный комплекс "Планета Q"

Адрес: ​Барнаул, пос. Борзовая Заимка, Байкальская улица, 47​

График работы: ежедневно с 10 до 21

ТГ*Планета Q ("Планета Ку"); Gayazovs Brothers ("Гаязовс Бразерс"); Filatov&Karas (ФилатовЭндКэрас"); KRASKI ("Краски").

Возрастное ограничение 6+

