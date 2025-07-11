НОВОСТИАфиша

Ольга Бузова приедет в июле в Барнаул и выступит в "Планете Q"

Поп-дива споет в честь дня рождения развлекательного комплекса

11 июля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGH3bM2

Ольга Бузова / Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / TACC
Ольга Бузова / Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / TACC

Российская певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова планирует очередной визит в столицу Алтайского края. Как стало известно amic.ru, она выступит на вечеринке в честь шестого дня рождения развлекательного комплекса "Планета Q"*.

"Привет, Барнаул. Поздравляю "Планету Q" с днем рождения! Еще больше жарких дней и ярких событий!" – сказала Бузова в своем видеообращении.

Выступление состоится 18 июля 2025 года на летней сцене комплекса. Сбор гостей в 19 часов. Билеты можно купить по ссылке. В программе праздника также большое шоу, дискотека и подарки для гостей.

Напомним, в развлекательном комплексе "Планета Q" проводят концерты разных российских артистов: Filatov&Karas*, "Фактор-2", "Вирус", KRASKI*, Света, Gayazovs Brothers* и другие. Летом здесь действуют подогреваемые бассейны для детей и взрослых, анимационные программы и пенные вечеринки. Зимой – каток, две горки, прокат тюбингов и коньков, посольство Деда Мороза, игры с аниматорами, неоновые и серебряные дискотеки. 

Развлекательный комплекс "Планета Q"
Адрес: ​Барнаул, пос. Борзовая Заимка, Байкальская улица, 47​
График работы: ежедневно с 10 до 21
ВК
ТГ*Планета Q ("Планета Ку"); Gayazovs Brothers ("Гаязовс Бразерс"); Filatov&Karas (ФилатовЭндКэрас"); KRASKI ("Краски").

Возрастное ограничение 6+

ИП Погуляев Николай Николаевич, ИНН 222111506362​

Комментарии 8

Avatar Picture
Musik

09:26:05 11-07-2025

постарела...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:02 11-07-2025

Ура-а-а!!!
Наконец-то!?!!...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:55 11-07-2025

Очень ждём. Соскучились.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:42 11-07-2025

Ольга Бузова - ПопА-дива, это точно!)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:28 11-07-2025

Гость (12:07:42 11-07-2025) Ольга Бузова - ПопА-дива, это точно!)... Да нормальная у нее попа!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:45 11-07-2025

Гость (14:02:28 11-07-2025) Да нормальная у нее попа! ... Да я и не спорю! Я просто обшибся, не так написал, вернее - ПопА-ДивО!)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:27 11-07-2025

Гость (14:02:28 11-07-2025) Да нормальная у нее попа! ... У каждой жительницы Барнаула такая же была бы...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:29 18-07-2025

Обожаю смотреть как ар-Бузова в неглиже отплясывает на сцене. Такая секси=бомба, а кому не нравится как поет- выруби звук у телика и получай заряд бодрости.

  0 Нравится
Ответить
