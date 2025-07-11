Ольга Бузова приедет в июле в Барнаул и выступит в "Планете Q"
Поп-дива споет в честь дня рождения развлекательного комплекса
11 июля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGH3bM2
Российская певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова планирует очередной визит в столицу Алтайского края. Как стало известно amic.ru, она выступит на вечеринке в честь шестого дня рождения развлекательного комплекса "Планета Q"*.
"Привет, Барнаул. Поздравляю "Планету Q" с днем рождения! Еще больше жарких дней и ярких событий!" – сказала Бузова в своем видеообращении.
Выступление состоится 18 июля 2025 года на летней сцене комплекса. Сбор гостей в 19 часов. Билеты можно купить по ссылке. В программе праздника также большое шоу, дискотека и подарки для гостей.
Напомним, в развлекательном комплексе "Планета Q" проводят концерты разных российских артистов: Filatov&Karas*, "Фактор-2", "Вирус", KRASKI*, Света, Gayazovs Brothers* и другие. Летом здесь действуют подогреваемые бассейны для детей и взрослых, анимационные программы и пенные вечеринки. Зимой – каток, две горки, прокат тюбингов и коньков, посольство Деда Мороза, игры с аниматорами, неоновые и серебряные дискотеки.
Развлекательный комплекс "Планета Q"
Адрес: Барнаул, пос. Борзовая Заимка, Байкальская улица, 47
График работы: ежедневно с 10 до 21
ВК
ТГ*Планета Q ("Планета Ку"); Gayazovs Brothers ("Гаязовс Бразерс"); Filatov&Karas (ФилатовЭндКэрас"); KRASKI ("Краски").
Возрастное ограничение 6+
ИП Погуляев Николай Николаевич, ИНН 222111506362Реклама
09:26:05 11-07-2025
постарела...
10:11:02 11-07-2025
Ура-а-а!!!
Наконец-то!?!!...
11:11:55 11-07-2025
Очень ждём. Соскучились.
12:07:42 11-07-2025
Ольга Бузова - ПопА-дива, это точно!)
14:02:28 11-07-2025
Гость (12:07:42 11-07-2025) Ольга Бузова - ПопА-дива, это точно!)... Да нормальная у нее попа!
14:04:45 11-07-2025
Гость (14:02:28 11-07-2025) Да нормальная у нее попа! ... Да я и не спорю! Я просто обшибся, не так написал, вернее - ПопА-ДивО!)
14:20:27 11-07-2025
Гость (14:02:28 11-07-2025) Да нормальная у нее попа! ... У каждой жительницы Барнаула такая же была бы...
15:17:29 18-07-2025
Обожаю смотреть как ар-Бузова в неглиже отплясывает на сцене. Такая секси=бомба, а кому не нравится как поет- выруби звук у телика и получай заряд бодрости.