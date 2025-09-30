Омская область вошла в тройку регионов России с самым дешевым бензином
Первое место сохранила Курганская область
30 сентября 2025, 22:30, ИА Амител
Омская область заняла второе место в рейтинге регионов России с самой доступной стоимостью автомобильного топлива по версии агентства "ПромРейтинг". Первое место сохранила Курганская область, третье – Республика Татарстан, сообщает Om1.ru. Алтайский край занял почетное четвертое место.
При этом август 2025 года отмечен общим ростом цен на бензин в России. Согласно статистике, средняя стоимость топлива в стране увеличилась на 1,8% по сравнению с июлем, достигнув показателя 101,8%.
Динамика цен по типам топлива:
бензин АИ-92 – 58,93 руб/литр (+1,04 руб.);
бензин АИ-95 – 64,32 руб/литр (+1,20 руб.);
дизельное топливо – 71,57 руб/литр (+0,06 руб.).
Наибольший рост цен зафиксирован в удаленных регионах Дальнего Востока: Якутии, Чукотском автономном округе и Камчатском крае.
к успеху идем. все еще экономика процветает? да?
с топливом как правило начинают расти снова ВСЁ...так как товар возят на топливе.