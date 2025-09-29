Новосибирская область возглавила рейтинг роста цен на бензин в Сибири
В Алтайском крае цена на 95-й бензин не превышает 58 рублей
29 сентября 2025, 18:30, ИА Амител
Новосибирская область продемонстрировала самый значительный рост цен на автомобильное топливо среди всех регионов Сибирского федерального округа, сообщает "Om1 Новосибирск".
Как отметил полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев, в период с июня по август 2025 года стоимость бензина в регионе увеличилась на 38%.
По словам представителя Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, наблюдаемый рост цен обусловлен сезонными факторами:
«Это плановое повышение, связанное с ежегодным увеличением спроса во время осенней уборочной кампании».
Эксперт также отметил, что в Новосибирске сложилась уникальная ценовая ситуация – 95-й бензин здесь торгуется по 61 рублю за литр, тогда как в Алтайском крае цена около 58 рублей.
Ашурков допустил, что ценовая разница может объясняться особенностями ценообразования местных вертикально интегрированных нефтяных компаний. В целом по Сибирскому федеральному округу за год бензин подорожал на 20,1%, что превышает среднероссийский показатель, который составляет 18,5%.
18:35:12 29-09-2025
ага...отрицательный рост...
18:42:10 29-09-2025
тогда как в Алтайском крае цена не превышает 58 рублей.- да ладно...
18:46:02 29-09-2025
Плановое повышение связанное с особенностями ценообразования местных вертикально интегрированных нефтяных компаний.
В принципе я так и думал, ведь это очевидно
21:35:47 29-09-2025
– "95-й бензин здесь торгуется по 61 рублю за литр, тогда как в Алтайском крае цена около 58 рублей."-------------- А как в Славгороде 92-й по 59-40?
08:17:40 30-09-2025
Когда уже нажретесь. В Казахстане на заправке Лукойл 92 продают по 35р в пересчете на наши деньги - это было показано в 20 числах сентября этого года.
08:25:14 30-09-2025
В Барнауле кое-где и по 65 руб 95-й встречается
09:34:37 30-09-2025
Гость (08:25:14 30-09-2025) В Барнауле кое-где и по 65 руб 95-й встречается... Газпромнефть (франшиза)-Газйол
09:56:05 30-09-2025
"Как отметил полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев, в период с июня по август 2025 года стоимость бензина в регионе увеличилась на 38%."
Это что за набросы? Опять интернет-воины с незалэжной тексты вбрасывают? Или полпред в арифметику не умеет?
Открываю приложение в телефоне.
22.06.25 я заправлялся 95-м бензином по 56,98 руб./литр.
28.09.25 по 58,36 руб./литр.
Рост 2,4%.
Отступим еще на год назад, с июня 2024 рост на 12,4% (с 51,90 руб./л).
Ну разве что в оптовом звене большой рост, значит, ранее как не в себя жрали.
15:04:38 30-09-2025
что-то АК пустил этот вопрос на самотек.
надо догонять!