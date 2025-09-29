Новосибирская область возглавила рейтинг роста цен на бензин в Сибири

В Алтайском крае цена на 95-й бензин не превышает 58 рублей

29 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новосибирская область продемонстрировала самый значительный рост цен на автомобильное топливо среди всех регионов Сибирского федерального округа, сообщает "Om1 Новосибирск".

Как отметил полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев, в период с июня по август 2025 года стоимость бензина в регионе увеличилась на 38%.

По словам представителя Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, наблюдаемый рост цен обусловлен сезонными факторами:

«Это плановое повышение, связанное с ежегодным увеличением спроса во время осенней уборочной кампании».

Эксперт также отметил, что в Новосибирске сложилась уникальная ценовая ситуация – 95-й бензин здесь торгуется по 61 рублю за литр, тогда как в Алтайском крае цена около 58 рублей.

Ашурков допустил, что ценовая разница может объясняться особенностями ценообразования местных вертикально интегрированных нефтяных компаний. В целом по Сибирскому федеральному округу за год бензин подорожал на 20,1%, что превышает среднероссийский показатель, который составляет 18,5%.