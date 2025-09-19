Омский врач, калечивший для уклонения от службы, попросился на СВО

Ранее гастроэнтеролог предлагал за деньги спровоцировать у клиентов болезни, которые помогают получить непризывную категорию

19 сентября 2025, 17:41, ИА Амител

Заседание суда / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Омске временно прекратили судебное разбирательство в отношении 58-летнего врача-гастроэнтеролога, обвиняемого в нанесении увечий мужчинам с целью уклонения от призыва в армию. По информации, предоставленной NGS55.RU пресс-службой Октябрьского районного суда, 17 сентября планировалось первое заседание по данному делу. Однако в суде было зачитано ходатайство от военного комиссара Омской области о временной остановке судебного процесса.

Как выяснилось, врач заключил соглашение с Министерством обороны. В суде пояснили, что в случае, если обвиняемый во время мобилизации подписывает контракт о прохождении военной службы, рассмотрение уголовного дела в его отношении приостанавливается.