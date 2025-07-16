Оператор T2 обеспечил высокоскоростным интернетом шесть малых сел Алтайского края
Теперь связь стала доступной даже там, где ее раньше не было
16 июля 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGCKr24
T2 расширила зону покрытия в отдаленных уголках Алтайского края, подключив к стабильной голосовой связи и быстрому 4G‑интернету шесть малых населенных пунктов, где ранее вообще не было устойчивого сигнала. Теперь жители этих сел и поселков могут всегда оставаться на связи, работать, учиться и развлекаться в сети.
T2 внедрил обновления в следующих населенных пунктах:
- поселок Масляха Крутихинского района;
- поселок Приятельский Алейского района;
- поселок Воробьево Шипуновского района;
- поселок Гавриловский Поспелихинского района;
- село Симоново Угловского района;
- поселок Черепановский Змеиногорского района.
Во всех перечисленных пунктах проживает не более 500 человек, и до запуска проекта они сталкивались с проблемами при звонках и доступе в интернет. Благодаря новому покрытию люди получили возможность совершать видеозвонки, обмениваться сообщениями через мессенджеры, смотреть фильмы стриминговых сервисов, а также дистанционно получать электронные госуслуги.
Развитие сетевой инфраструктуры в глубинке открывает дополнительные перспективы для внутреннего туризма. Путешественники могут свободно посещать исторические поселки и оперативно делиться фотографиями и видео. Так, благодаря подключению поселка Черепановского Змеиногорского района (в XVIII–XIX веках на местном руднике добывали серебро), теперь стало проще узнать о восстановленном центре марийской культуры "Дружба" и местных традициях.
"Цифровые технологии сегодня – это не роскошь, а необходимость: людям нужен доступ к образовательным платформам, госуслугам, соцсетям и мессенджерам. Мы видим, как быстро местные жители осваивают новые возможности, и это вдохновляет нас продолжать работу. Каждая новая базовая станция в глубинке – это инвестиция в будущее региона", – прокомментировал директор филиала T2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.
Монтаж и наладка оборудования в удаленных местах требуют учета сложного рельефа и суровых климатических условий края. Специалисты T2 прокладывали линии связи через труднопроходимые участки, устанавливая антенны в местах с максимальной перспективой покрытия.Реклама
22:43:52 16-07-2025
А что же можно посмотреть и почитать в российском интернете сегодня, не подскажете? Куда улетучились все ютьюбы и прочие мессенджеры??? Ах да, песков что-то там говорил про цензуру... 👿👿👿
23:16:46 16-07-2025
Надежда (22:43:52 16-07-2025) А что же можно посмотреть и почитать в российском интернете ... вы думаете он нужен для того что бы что то смотреть?!
они так стараются по заданию партии, что бы быстрее контролировать всех!!!
например: через цифровой рубль...!
11:16:35 17-07-2025
Гость (23:16:46 16-07-2025) вы думаете он нужен для того что бы что то смотреть?!они... какой нафик цифровой рубль? :D
цифровой рубль вводят для прозрачности и контроля расходования бюджетных средств, а не ваших.
или вы за воровство? судя по боязни контроля, похоже на то, кстати.
а честному человеку, боятся нечего, потому пусть хоть законтролируются.
12:56:42 17-07-2025
Элен без ребят (11:16:35 17-07-2025) какой нафик цифровой рубль? :Dцифровой рубль вводят для ... Можно подумать оно так как вы говорите станет работать. Уже много десятилетий борьба с коррупцией идет и где результат ?
13:17:35 17-07-2025
Гость (12:56:42 17-07-2025) Можно подумать оно так как вы говорите станет работать. Уже ... будем посмотреть, а не придумывать заранее
11:17:06 17-07-2025
Надежда (22:43:52 16-07-2025) А что же можно посмотреть и почитать в российском интернете ... все то же самое, что вы читали вчера