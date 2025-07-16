Оператор T2 обеспечил высокоскоростным интернетом шесть малых сел Алтайского края

Теперь связь стала доступной даже там, где ее раньше не было

Базовая станция Т2 / Фото: пресс-служба компании

T2 расширила зону покрытия в отдаленных уголках Алтайского края, подключив к стабильной голосовой связи и быстрому 4G‑интернету шесть малых населенных пунктов, где ранее вообще не было устойчивого сигнала. Теперь жители этих сел и поселков могут всегда оставаться на связи, работать, учиться и развлекаться в сети.

T2 внедрил обновления в следующих населенных пунктах:

поселок Масляха Крутихинского района;

поселок Приятельский Алейского района;

поселок Воробьево Шипуновского района;

поселок Гавриловский Поспелихинского района;

село Симоново Угловского района;

поселок Черепановский Змеиногорского района.

Во всех перечисленных пунктах проживает не более 500 человек, и до запуска проекта они сталкивались с проблемами при звонках и доступе в интернет. Благодаря новому покрытию люди получили возможность совершать видеозвонки, обмениваться сообщениями через мессенджеры, смотреть фильмы стриминговых сервисов, а также дистанционно получать электронные госуслуги.

Развитие сетевой инфраструктуры в глубинке открывает дополнительные перспективы для внутреннего туризма. Путешественники могут свободно посещать исторические поселки и оперативно делиться фотографиями и видео. Так, благодаря подключению поселка Черепановского Змеиногорского района (в XVIII–XIX веках на местном руднике добывали серебро), теперь стало проще узнать о восстановленном центре марийской культуры "Дружба" и местных традициях.

"Цифровые технологии сегодня – это не роскошь, а необходимость: людям нужен доступ к образовательным платформам, госуслугам, соцсетям и мессенджерам. Мы видим, как быстро местные жители осваивают новые возможности, и это вдохновляет нас продолжать работу. Каждая новая базовая станция в глубинке – это инвестиция в будущее региона", – прокомментировал директор филиала T2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

Монтаж и наладка оборудования в удаленных местах требуют учета сложного рельефа и суровых климатических условий края. Специалисты T2 прокладывали линии связи через труднопроходимые участки, устанавливая антенны в местах с максимальной перспективой покрытия.

