Опрос показал отношение американцев к ударам США и Израиля по Ирану

Наиболее уверенно в эффективности ударов настроены сторонники Республиканской партии

01 марта 2026, 12:31, ИА Амител

Удар США / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Почти каждый второй житель США считает, что недавние удары американских и израильских ВВС по Ирану ослабили его возможности по созданию ядерного оружия. Такие данные приводит опрос компании YouGov, проведенный сразу после операции, пишет РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 47% американцев полагают, что атака действительно нанесла ущерб иранской ядерной программе. При этом мнения внутри этой группы разделились: 24% уверены, что эффект был серьезным, еще 23% считают, что удары лишь частично затормозили развитие ядерных технологий Тегерана. Почти каждый пятый опрошенный — 19% — убежден, что операция не достигла цели и не повлияла на ситуацию. Еще 34% респондентов затруднились с оценкой последствий.

Наиболее уверенно в эффективности ударов настроены сторонники Республиканской партии. Среди них 66% заявили, что операция снизила способность Ирана к созданию ядерного оружия. У демократов этот показатель заметно ниже — подобной точки зрения придерживаются лишь 38%.

Опрос проводился 28 февраля, в день ударов, и охватил 2466 жителей США. Статистическая погрешность исследования составляет 2,8 процентного пункта.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.

Комментарии 4

Гость

15:20:40 01-03-2026

Смерть детей в школе для девочек уменьшила возможность создания ядерного оружия?

Гость

19:58:54 01-03-2026

Гость (15:20:40 01-03-2026) Смерть детей в школе для девочек уменьшила возможность созда... Трамп -абсолютно бесчувственный чурбан с бешеными деньгами, с изменённой психикой, чтО ему до каких-то детей?

Гость

19:59:11 01-03-2026

Кто б еще у американцев спрашивал? "Демократия" блин...

Гость

21:11:13 01-03-2026

Какой торгашеский подход, сводящий оценку чудовищного преступления к меркантильному вопросу: насколько жирным ожидается навар от кровавого акта?! Ни слова о степени его аморальности! Янки есть янки...

