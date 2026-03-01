Опрос показал отношение американцев к ударам США и Израиля по Ирану

Наиболее уверенно в эффективности ударов настроены сторонники Республиканской партии

01 марта 2026, 12:31, ИА Амител

Удар США / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Почти каждый второй житель США считает, что недавние удары американских и израильских ВВС по Ирану ослабили его возможности по созданию ядерного оружия. Такие данные приводит опрос компании YouGov, проведенный сразу после операции, пишет РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 47% американцев полагают, что атака действительно нанесла ущерб иранской ядерной программе. При этом мнения внутри этой группы разделились: 24% уверены, что эффект был серьезным, еще 23% считают, что удары лишь частично затормозили развитие ядерных технологий Тегерана. Почти каждый пятый опрошенный — 19% — убежден, что операция не достигла цели и не повлияла на ситуацию. Еще 34% респондентов затруднились с оценкой последствий.

Наиболее уверенно в эффективности ударов настроены сторонники Республиканской партии. Среди них 66% заявили, что операция снизила способность Ирана к созданию ядерного оружия. У демократов этот показатель заметно ниже — подобной точки зрения придерживаются лишь 38%.

Опрос проводился 28 февраля, в день ударов, и охватил 2466 жителей США. Статистическая погрешность исследования составляет 2,8 процентного пункта.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.