Орбан назвал себя мышью, помогающей "Путину-льву"

Bloomberg изучил стенограмму разговора венгерского премьера и президента РФ

08 апреля 2026, 06:50, ИА Амител

Виктор Орбан и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил свои отношения с Владимиром Путиным с сюжетом басни древнегреческого писателя Эзопа "Лев и мышь", где он — мышь, а российский президент — лев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на стенограмму их телефонного разговора 17 октября 2025 года.

«Чем больше друзей мы заводим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам», — сказал Орбан.

Венгерский премьер привел пример из басни, где лев не напал на мышь, за что грызун спас хищника из сетей охотников. По информации агентства, такое сравнение рассмешило Путина.

Из записи беседы также следует, что президент РФ назвал позицию Венгрии в отношении российско-украинского конфликта "независимой и гибкой". «Нам непонятно, почему такая сбалансированная, умеренная позиция порождает только контраргументы», — заявил, согласно стенограмме, Владимир Путин.

Комментарии 6

Гость

07:20:20 08-04-2026

Скорее шакал Табаки из Маугли

Гость

15:01:47 08-04-2026

Гость (07:20:20 08-04-2026) Скорее шакал Табаки из Маугли...
Кучка людей оскорбилась за Орбана? ХД

Гость

07:22:38 08-04-2026

По идее нужно испытывать чувство гордости.

Гость

08:26:19 08-04-2026

Орбан всегда был за Трампа, а сейас растерялся. Как и Маск, и Карлсон и Венс. Трамп накосячил. хотя еще может выйти победителем. Тогда все вернутся

Гость

09:33:33 08-04-2026

Мама дорогая..леф..

Гость

09:43:51 08-04-2026

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил свои отношения с Владимиром Путиным с сюжетом басни древнегреческого писателя Эзопа "Лев и мышь", где он — мышь, а российский президент — лев.

Язык Эзопа. А Эзоп был хитрозоп

