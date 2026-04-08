Орбан назвал себя мышью, помогающей "Путину-льву"

Bloomberg изучил стенограмму разговора венгерского премьера и президента РФ

08 апреля 2026, 06:50, ИА Амител

Виктор Орбан и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил свои отношения с Владимиром Путиным с сюжетом басни древнегреческого писателя Эзопа "Лев и мышь", где он — мышь, а российский президент — лев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на стенограмму их телефонного разговора 17 октября 2025 года.

«Чем больше друзей мы заводим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам», — сказал Орбан.

Венгерский премьер привел пример из басни, где лев не напал на мышь, за что грызун спас хищника из сетей охотников. По информации агентства, такое сравнение рассмешило Путина.

Из записи беседы также следует, что президент РФ назвал позицию Венгрии в отношении российско-украинского конфликта "независимой и гибкой". «Нам непонятно, почему такая сбалансированная, умеренная позиция порождает только контраргументы», — заявил, согласно стенограмме, Владимир Путин.