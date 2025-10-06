От Моцарта до "Арии". Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие семь дней

06 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

Не знаешь чем заняться в Барнауле? Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю.

6 октября

Вечер музыки Вольфганга Амадея Моцарта

Шедевры великого Моцарта оживут под пальцами пианиста Михаила Лидского, наделенного не только ошеломляющей техникой и способностью проникать в тайну каждой ноты, но и умением удивлять нетривиальным выбором программы.

Время: 18:00

Адрес: концертный зал "Сибирь"

Цена: 500 рублей

7 октября

Комик Сергей Орлов с концертом "Переходный возраст"

Сергей начал карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал "Северный Stand-Up Клуб". В 2018 году молодой артист переехал в Москву, где стремительно завоевал зрительскую любовь. Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста.

Время: 19:00

Адрес: ДК "Мотор"

Цена: 4000–5300 рублей

8 октября

БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы

Зрителей ждет специальная программа: на сцене артистами будут прочитаны лучшие рассказы, которые прошли конкурсный отбор "Фестиваля" 2025 года. Хедлайнеры – Кристина Бабушкина и Александр Цыпкин.

Время: 19:00

Адрес: театр драмы им. В. М. Шукшина

Цена: 3000-9000 рублей

9 октября

Спектакль "Осенний роман"

Это театральное произведение, основанное на шедевре Ивана Бунина "Темные аллеи". Режиссер Кирилл Вытоптов, известный своим сотрудничеством с ведущими театрами России, включая "Современник", БДТ, Театр на Малой Бронной, Театр Наций и МХТ, и много раз номинированный на премию "Золотая маска", воплощает эти рассказы в живое искусство. В спектакле задействованы актеры театра и кино: Дмитрий Исаев, Анастасия Стежко, заслуженный артист России Петр Красилов, Александр Ратников, Глафира Тарханова, заслуженная артистка России Наталья Чернявская.

Время: 19:00

Адрес: театр драмы им. В. М. Шукшина

Цена: 2200–5000 рублей

10 октября

"Ария": 40 лет группе. Юбилейный тур

В основу концертной программы лягут самые яркие композиции группы за все времена, а отдельным бонусом станет премьера совершенно нового материала коллектива.

Время: 20:00

Адрес: ДК Моторостроителей

Цена: 5000–7000 рублей

11 октября

Концерт Нурлана Сабурова

Казахстанский и российский комик, юморист, киноактер. Получил широкую известность благодаря выступлениям в жанре стендап. Ведущий шоу "Что было дальше?". «Серьезное лицо, обаяние, резкость и какая-то непривычная нам прямота, обескураживающая в начале, но совершенно точно очаровывающая каждого зрителя в зале. Тонкая грань юмора, где явно не захочется обвинить комика в оскорблении чувств кого бы то ни было. Нурлан делает это с таким изяществом и превосходством, что единственное, что остается зрителю, – восхититься, расслабиться и посмеяться от души» – так организаторы рассказывают о предстоящем шоу.

Время: 20:00

Адрес: ДК "Мотор"

Цена: 5000 рублей

12 октября

Песчаный спектакль "Волшебная кисточка"

Интерактивный песчаный спектакль по народной корейской сказке "Волшебная кисточка". На ваших глазах сказка оживет прямо на песке – художник будет рисовать ее в реальном времени, а изображения появятся на большом экране. В это время актеры в костюмах расскажут историю.

Время: 12:00 и 14:00

Адрес: Крепостной театр

Цена: 300–600 рублей

Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем телеграм-боте.