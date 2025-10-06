От Моцарта до "Арии". Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие семь дней
06 октября 2025, 07:00, ИА Амител
Не знаешь чем заняться в Барнауле? Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю.
6 октября
Вечер музыки Вольфганга Амадея Моцарта
Шедевры великого Моцарта оживут под пальцами пианиста Михаила Лидского, наделенного не только ошеломляющей техникой и способностью проникать в тайну каждой ноты, но и умением удивлять нетривиальным выбором программы.
Время: 18:00
Адрес: концертный зал "Сибирь"
Цена: 500 рублей
7 октября
Комик Сергей Орлов с концертом "Переходный возраст"
Сергей начал карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал "Северный Stand-Up Клуб". В 2018 году молодой артист переехал в Москву, где стремительно завоевал зрительскую любовь. Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста.
Время: 19:00
Адрес: ДК "Мотор"
Цена: 4000–5300 рублей
8 октября
БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы
Зрителей ждет специальная программа: на сцене артистами будут прочитаны лучшие рассказы, которые прошли конкурсный отбор "Фестиваля" 2025 года. Хедлайнеры – Кристина Бабушкина и Александр Цыпкин.
Время: 19:00
Адрес: театр драмы им. В. М. Шукшина
Цена: 3000-9000 рублей
9 октября
Спектакль "Осенний роман"
Это театральное произведение, основанное на шедевре Ивана Бунина "Темные аллеи". Режиссер Кирилл Вытоптов, известный своим сотрудничеством с ведущими театрами России, включая "Современник", БДТ, Театр на Малой Бронной, Театр Наций и МХТ, и много раз номинированный на премию "Золотая маска", воплощает эти рассказы в живое искусство. В спектакле задействованы актеры театра и кино: Дмитрий Исаев, Анастасия Стежко, заслуженный артист России Петр Красилов, Александр Ратников, Глафира Тарханова, заслуженная артистка России Наталья Чернявская.
Время: 19:00
Адрес: театр драмы им. В. М. Шукшина
Цена: 2200–5000 рублей
10 октября
"Ария": 40 лет группе. Юбилейный тур
В основу концертной программы лягут самые яркие композиции группы за все времена, а отдельным бонусом станет премьера совершенно нового материала коллектива.
Время: 20:00
Адрес: ДК Моторостроителей
Цена: 5000–7000 рублей
11 октября
Концерт Нурлана Сабурова
Казахстанский и российский комик, юморист, киноактер. Получил широкую известность благодаря выступлениям в жанре стендап. Ведущий шоу "Что было дальше?". «Серьезное лицо, обаяние, резкость и какая-то непривычная нам прямота, обескураживающая в начале, но совершенно точно очаровывающая каждого зрителя в зале. Тонкая грань юмора, где явно не захочется обвинить комика в оскорблении чувств кого бы то ни было. Нурлан делает это с таким изяществом и превосходством, что единственное, что остается зрителю, – восхититься, расслабиться и посмеяться от души» – так организаторы рассказывают о предстоящем шоу.
Время: 20:00
Адрес: ДК "Мотор"
Цена: 5000 рублей
12 октября
Песчаный спектакль "Волшебная кисточка"
Интерактивный песчаный спектакль по народной корейской сказке "Волшебная кисточка". На ваших глазах сказка оживет прямо на песке – художник будет рисовать ее в реальном времени, а изображения появятся на большом экране. В это время актеры в костюмах расскажут историю.
Время: 12:00 и 14:00
Адрес: Крепостной театр
Цена: 300–600 рублей
