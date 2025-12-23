От спектакля до интерактивной театральной читки. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю

23 декабря 2025, 07:30, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эти выходные / Фото: amic.ru

Оглянуться не успели, а уже через неделю Новый год! Если у тебя до сих пор нет новогоднего настроения, то мы можем это исправить. Пошли сходим куда-нибудь?

24 декабря

Спектакль "За эти 365"

На сцене актеры и музыкант театра "Анапаит" в режиме реального времени превратят рассказы зрителей в трогательные и иногда и смешные мини-спектакли. В течение вечера будет розыгрыш подарков среди гостей.

19:00

пространство "Не беси", ул. Кирова, 51а

700 рублей

Интеллектуальное шоу "Квиз, плиз! Новогодний изи"

В рамках игры участникам зададут вопросы, посвященные Новому году.

19:30

Бар "Крыша", ул. Мало-Олонская, 28

600 рублей

25 декабря

Спектакль "Новогодники", 16+

Новый год – время чудес, мечтаний и того самого ощущения детства, которое возвращается, стоит только почувствовать запах мандаринов. Если в детстве вы писали письмо Деду Морозу – приходите. Если не писали – приходите тем более. "Новогодники" – помощники Деда Мороза, и в канун праздника они решили… Впрочем, обо всем расскажут на концерте. Будет весело, смешно, трогательно и по-настоящему хорошо – так, как бывает только в декабре.

19:00

Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

1500 рублей

26 декабря

Спектакль "Удивительные сказки для детей и взрослых", 0+

В уникальном спектакле оживут сказки – теплые, светлые и наполненные чудом. Это короткие истории о дружбе, любви, радости творчества и о том, как важно беречь себя, наш прекрасный мир и всех, кто нам дорог. Одни созданы с помощью авторских кукол, а другие – с помощью песка, которым художник Ирина Казанцева рисует в реальном времени, превращая каждую сказку в настоящее волшебство.

14:00

Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

300–600 рублей

Открытие главной новогодней елки Барнаула

17:00

Площадь Свободы

Вход бесплатный

Спектакль "Дед Мороз в тумане", 16+

Накануне Нового года герои спектакля отправляются к Деду Морозу. По пути им предстоит преодолеть веселые, абсурдные и праздничные препятствия, которые проверяют их смекалку и способность не терять чувства юмора даже в декабре.

19:00

Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

1200 рублей

28 декабря

Интерактивная театральная читка в "Горной аптеке"

Гости погрузятся в произведение Ч. Диккенса "Рождественская песнь" и ощутят магию праздника благодаря формату интерактивных чтений.

16:00

ресторация "Горная аптека", ул. Ползунова, 42

800 рублей

