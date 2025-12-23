От спектакля до интерактивной театральной читки. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю
23 декабря 2025, 07:30, ИА Амител
Оглянуться не успели, а уже через неделю Новый год! Если у тебя до сих пор нет новогоднего настроения, то мы можем это исправить. Пошли сходим куда-нибудь?
24 декабря
Спектакль "За эти 365"
На сцене актеры и музыкант театра "Анапаит" в режиме реального времени превратят рассказы зрителей в трогательные и иногда и смешные мини-спектакли. В течение вечера будет розыгрыш подарков среди гостей.
- 19:00
- пространство "Не беси", ул. Кирова, 51а
- 700 рублей
Интеллектуальное шоу "Квиз, плиз! Новогодний изи"
В рамках игры участникам зададут вопросы, посвященные Новому году.
- 19:30
- Бар "Крыша", ул. Мало-Олонская, 28
- 600 рублей
25 декабря
Спектакль "Новогодники", 16+
Новый год – время чудес, мечтаний и того самого ощущения детства, которое возвращается, стоит только почувствовать запах мандаринов. Если в детстве вы писали письмо Деду Морозу – приходите. Если не писали – приходите тем более. "Новогодники" – помощники Деда Мороза, и в канун праздника они решили… Впрочем, обо всем расскажут на концерте. Будет весело, смешно, трогательно и по-настоящему хорошо – так, как бывает только в декабре.
- 19:00
- Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
- 1500 рублей
26 декабря
Спектакль "Удивительные сказки для детей и взрослых", 0+
В уникальном спектакле оживут сказки – теплые, светлые и наполненные чудом. Это короткие истории о дружбе, любви, радости творчества и о том, как важно беречь себя, наш прекрасный мир и всех, кто нам дорог. Одни созданы с помощью авторских кукол, а другие – с помощью песка, которым художник Ирина Казанцева рисует в реальном времени, превращая каждую сказку в настоящее волшебство.
- 14:00
- Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
- 300–600 рублей
Открытие главной новогодней елки Барнаула
- 17:00
- Площадь Свободы
- Вход бесплатный
Спектакль "Дед Мороз в тумане", 16+
Накануне Нового года герои спектакля отправляются к Деду Морозу. По пути им предстоит преодолеть веселые, абсурдные и праздничные препятствия, которые проверяют их смекалку и способность не терять чувства юмора даже в декабре.
- 19:00
- Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
- 1200 рублей
28 декабря
Интерактивная театральная читка в "Горной аптеке"
Гости погрузятся в произведение Ч. Диккенса "Рождественская песнь" и ощутят магию праздника благодаря формату интерактивных чтений.
- 16:00
- ресторация "Горная аптека", ул. Ползунова, 42
- 800 рублей
Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем телеграм-боте.
09:46:34 23-12-2025
Ни куда не доехать! Все улицы стоят! Когда чистить будут?