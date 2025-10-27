Самоуправление – не самодеятельность. Денис Голобородько об изменении системы МСУ на Алтае

Вице-спикер АКЗС рассказал о новой губернаторской модели назначения, муниципальной реформе и "убийстве" села

27 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Денис Голобородько / Фото: пресс-служба АКЗС

В октябре парламент Алтайского края примет закон о новой системе избрания глав городов, районов и сел. Это первый этап обновления системы местного самоуправления. Главное изменение – кандидатов на пост руководителей городов и районов в местные парламенты будет отбирать губернатор, а не конкурсная комиссия, как сейчас. Большинство депутатов, правительство и сами органы МСУ – за этот вариант. А вот оппозиция резко против – считают, что очередная реформа "убьет" село. В чем суть нововведений и что на самом деле изменится для людей – об этом в интервью amic.ru рассказал вице-спикер АКЗС, глава правового комитета Денис Голобородько.

"Дискуссия только кажется горячей"

– Каждая муниципальная реформа в Алтайском крае вызывает политические скандалы. Да, не так жарко, как было, например, при отмене прямых выборов мэра в Барнауле в 2010 году, когда оппозицию просто не пустили в здание гордумы (тогда amic.ru по этому поводу писал много материалов), но все же. В Горном Алтае это вызвало острое общественное недовольство, люди выходят на митинги, такого в двух Алтаях давно не было.

– Согласен, обсуждение этой темы кажется горячим. Но дискуссия, как правило, ограничивается, по крайней мере у нас в крае, стенами регионального парламента. Все разговоры идут по кругу: одни предлагают улучшать систему управления, а другие заявляют о лишении права на участие в управлении. Но кому из оппозиционных политических сил это право на самом деле нужно? Сколько кандидатов на местных, небольших выборах они выдвигают? И скольких из них выбирают?

Насколько люди вовлечены в местные выборы – это тоже большой вопрос. Населению важно, чтобы их проблемы решали, а кто будет это делать – избранный глава или назначенный, – по сути, разницы нет.

Социальным барометром же выступают преимущественно большие федеральные и региональные кампании, к которым интерес выше и, соответственно, явка избирателей больше.

– Однако же многие главы сейчас именно назначенные, а не избранные. Оппозиция это резко критикует.

– Вот именно, что критикуют в большинстве случаев как раз политические силы, а не местные жители. У КПРФ и "Справедливой России" были попытки в ряде территорий перейти на выборы глав через публичные слушания, но до логического завершения эти инициативы не доходили. Это часть их постоянной программы.

В Алтайском крае на 1 января 2026 года будет 614 муниципалитетов. Это девять городских округов, 13 муниципальных округов, 47 муниципальных районов, 6 городских и 539 сельских поселений.



По закону Алтайского края от 2014 года есть три способа избрания:

– прямые выборы;

– назначение главой одного из членов представительного органа;

– назначение депутатами из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией.Что же касается выборов, то на уровне всех городов, районов и округов региона их нет, руководителей выбирают по конкурсу. Но в селах сохранилась вариативность. Примерно в 300 из 610 населенных пунктах глава определяется как раз через муниципальные выборы. В 150 селах – назначение по конкурсу, как в городах и районах. Меньше распространено избрание главы депутатами представительного органа из своего состава, таких в крае порядка 50.

Кое-где в регионе даже сохранилась "двуглавая" система (когда есть глава муниципального образования, являющийся руководителем представительного органа, и есть глава администрации, назначаемый представительным органом по контракту). Так сейчас живут примерно 100 сел.

Денис Голобородько / Фото: пресс-служба АКЗС

– Несколько лет назад, когда власти вводили назначение по конкурсу, тоже были аргументы, что это эффективная система. А сейчас вы говорите, что надо переходить на модель с представлением губернатора.

– Одно другому не противоречит. Отмечу, что предлагаемого сейчас способа ранее в законе не было. Поэтому если говорить о действующей системе, то считаю, что избрание по конкурсу было оптимальным, по крайней мере, для районов и округов. В отличие от выборов это позволяет избежать появления "случайного лица", не имеющего опыта и необходимых навыков. Ведь у нас в крае были такие примеры в нулевых.

Самоуправление – это не самодеятельность. Просто желания возглавить муниципалитет мало, нужно обладать серьезными профессиональными компетенциями. Во главе городов и районов сегодня должны быть управленцы, способные отвечать за жизнедеятельность территории и разбираться в разных вопросах – от правовых до хозяйственных.

Глава – важнейшее звено в выполнении государственных задач. От эффективного взаимодействия региональной и муниципальной власти зависит устойчивое экономическое и социальное развитие, без преувеличения, всей страны, особенно сегодня.

Еще важный аргумент в пользу предложенного способа – экономический. Все муниципалитеты получают существенную поддержку из краевого бюджета – от субсидий до дотаций. Региональной власти важно обеспечить эффективное использование средств на местах. А муниципалитетам необходимо выстраивать отношения с регионом для дополнительного участия в программах. Избрание подобным способом позволит решать обе задачи сразу, даже на старте работы нового главы. Он автоматически пользуется доверием и поддержкой региона.

– Но что говорят на местном уровне, они-то чего хотят?

– Мы провели опрос 69 органов местного самоуправления городского, окружного и районного уровней. 47 руководителей представительных органов высказались за то, чтобы глава избирался по представлению губернатора. В Ассоциации "Совет муниципальных образований" тоже пообщались с главами, 50 из них поддержали эту модель. Получается, что 80% поддержали.

А еще у нас прошли рабочие собрания с Советом муниципальных образований, мы провели региональную комиссию по местному самоуправлению, а после подвели итоги на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении. И опять данный формат поддержало большинство.

Выбор будет, но не у всех

– На федеральном уровне эта модель вводится как единственная или она будет альтернативной?

– Кроме этой "губернаторской", как вы говорите, модели в законе остается возможность проведения выборов и избрание по конкурсу. И Алтайский край сохраняет вариативность, прежде всего – для поселений.

Мы сохраняем двухуровневую систему территориальной организации МСУ, у городских и сельских поселений будет возможность самим определиться, как будет избран глава: на выборах или представительным органом МО из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Виктор Томенко и Денис Голобородько / Фото: пресс-служба АКЗС

– Уже понятно, какие фракции поддержат этот законопроект?

– Практически все уже высказали свою позицию в СМИ. Ожидаемо данные изменения не поддерживают КПРФ и "Справедливая Россия".

Но большинство депутатов выступают за конструктивный подход, доводы о том, что руководители на территориях должны быть компетентными и профессиональными. Кроме этого, они учитывают и исторический контекст, 33-ФЗ принят по итогам поправок в Конституцию, за которые высказалось подавляющее большинство россиян. Там было установлено единство системы публичной власти, которое сейчас оформляется до конца.

Думаю, сегодня большинство понимают, что эта модель оптимальна, и поддержат преобразования.

– Поговорим о новой системе. Губернатор выносит на голосование депутатов не менее двух кандидатов.

– Да. Выдвигать кандидатов могут политические партии, Общественная палата Алтайского края, Ассоциация "Совет муниципальных образований". Глава региона определяет не менее двух кандидатов и представляет их местным депутатам. Конкретный порядок проведения процедуры, а также требования к кандидатам будет утверждать уже губернатор.

– Но ведь по факту и сейчас уже большинство кандидатур, так или иначе, согласуются с губернатором. По сути, меняется только форма, содержание остается?

– Не утверждал бы так полностью. Действительно, губернатор предлагал половину состава конкурсной комиссии, которая оценивала профессиональные компетенции. Естественно, в администрации губернатора есть орган, который занимается работой с муниципалитетами и участвует в подборе кандидатур. Конечно, мы на заседании президиума регионального отделения "Единой России", в который входит Виктор Петрович Томенко, обсуждали вопрос о поддержке одной из выдвинутых кандидатур и направляли наши рекомендации своим фракциям.

Однако формально сейчас как такового выдвижения от политических партий нет. А вот в новой модели их роль и участие в процессе отбора глав повышается. Хотели политические силы больше возможностей – они будут.

Также в процессе могут принять участие общественники и профессиональное муниципальное сообщество.

Но и ответственность теперь выше. В том числе и у той структуры, которая выдвинула кандидата. А также и у главы – не только перед населением, но и губернатором.

– Если закон будет принят на сессии в октябре, как скоро муниципалитеты должны перейти на новую модель?

– Избранные и назначенные главы работают до окончания срока. Новый способ избрания распространится на тех, кого будут избирать после вступления закона в силу.

Выборы есть, кандидатов нет

– И все-таки прямые выборы кажутся самым привычным и понятным вариантом. Губернатора же мы выбираем.

– Система формирования органов власти постоянно совершенствуется. Активно избирательные процессы шли в девяностые и начале двухтысячных годов. Но тогда и время такое было – демократизация, все политические процессы перестраивались, а фактически выстраивались заново. Уже в начале 2000-х избирательная система начала меняться, адаптироваться к требованиям времени.

Сейчас необходимо сочетание разных подходов на разном уровне, что предлагается в том числе в нашем законопроекте.

Институт народного представительства фактически реализован через представительные органы на всех уровнях. Но интерес выше к избирательным кампаниям федерального или краевого уровня. На уровне сел – другое дело, там часто мы и кандидатов найти не можем.

Жителям важно, чтобы были свет, вода, тепло, чтобы руководитель муниципалитета обеспечивал социальное развитие их села, района или города. А не как избирается глава.

Мы сегодня не просто меняем одно на другое, мы встраиваем органы МСУ в единую систему, цепочку управления, начиная с федерального уровня.

– И все равно на сессии в октябре оппозиция скажет, что вы убиваете село. Что ответите?

– Эмоциям предпочту факты. Давайте вспомним, фактически первым городским округом в крае стал Славгород, это было еще в 2012 году в результате присоединения района к городу. Выражаясь языком наших коллег из оппозиции – тогда сельсоветы были ликвидированы. И что мы видим? Модель работает уже 13 лет, округ развивается, села не умерли.

А есть обратный пример. В 2016 году Камень-на-Оби перестал быть городским округом, его присоединили к району, сельсоветы были сохранены. Однако все эти годы там нет порядка, потому что депутаты просто не могут договориться даже по основным вопросам организации работы. Уже несколько лет на территории кризис управления.

К чему я это? К тому, что конкретная модель – это контур, который очерчивает возможности управленцев, а если нет грамотного руководства, то и модель не спасет. Главное – это люди, которые приходят к власти. Работать важно, а не устраивать псевдополитические процессы.

Еще один пример – участие партий в выборах. Во время последней кампании оппозиция не слишком активно выдвигала своих кандидатов и в итоге забрала 56 из 483 мандатов. Но при обсуждении совершенствования законодательства в стенах АКЗС мы видим совершенно иную активность и "заботу" о судьбе муниципалитетов.

Получается, что мы как раз заинтересованы в том, чтобы село жило и развивалось.

Тем более что никто не навязывает переход на МО, здесь жители и депутаты решают сами. У нас есть районы, которые не поддержали новый формат. К сожалению, некоторые сделали это не потому, что все изучили и взвесили, а просто пошли на поводу у оппозиции, которая открыто настраивает людей против изменений, которые предполагает федеральный закон. А ведь в них есть плюсы (более подробно об этом Денис Голобородько рассказывал тут). По моей оценке, на одноуровневую систему готовы перейти две трети муниципалитетов.

Сейчас в Алтайском крае 13 муниципальных округов. Еще часть районов обсуждает переход.

Денис Голобородько / Фото: Дмитрий Толмачев

Муниципалитеты получат новые полномочия

– В рамках новой муниципальной реформы АКЗС также предстоит перераспределить полномочия и финансирование по ним. Муниципалитеты получат больше обязанностей и больше денег?

– Я бы вообще не употреблял слово "реформа". Это – преобразование. По факту для жителей ничего не должно измениться. Во всяком случае, в худшую сторону. А чтобы было в лучшую, мы обновляем и совершенствуем нашу систему МСУ, в том числе будем работать над перераспределением полномочий.

По 33-ФЗ за муниципалитетами закреплено четко 18 полномочий, еще 29 полномочий муниципалитетов могут быть переданы региону, а еще 18 региональных полномочий, наоборот, могут быть перераспределены от субъекта к муниципалитету.

Предстоит объемная работа – распределить полномочия так, чтобы возможности городов и районов соответствовали их обязанностям. И чтобы были ресурсы на их исполнение.

Например, ритуальные услуги, благоустройство, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, организация дошкольного и общего образования – этим, как и сейчас, очевидно, должны заниматься на местном уровне.

От муниципалитетов есть ряд предложений, например, по содержанию дорог и транспортному обслуживанию населения, но тут надо все взвесить. И мы обязательно это сделаем при участии профессионального сообщества. Время – до конца 2026 года.