Самоуправление – не самодеятельность. Денис Голобородько об изменении системы МСУ на Алтае
Вице-спикер АКЗС рассказал о новой губернаторской модели назначения, муниципальной реформе и "убийстве" села
27 октября 2025, 08:15, ИА Амител
В октябре парламент Алтайского края примет закон о новой системе избрания глав городов, районов и сел. Это первый этап обновления системы местного самоуправления. Главное изменение – кандидатов на пост руководителей городов и районов в местные парламенты будет отбирать губернатор, а не конкурсная комиссия, как сейчас. Большинство депутатов, правительство и сами органы МСУ – за этот вариант. А вот оппозиция резко против – считают, что очередная реформа "убьет" село. В чем суть нововведений и что на самом деле изменится для людей – об этом в интервью amic.ru рассказал вице-спикер АКЗС, глава правового комитета Денис Голобородько.
"Дискуссия только кажется горячей"
– Каждая муниципальная реформа в Алтайском крае вызывает политические скандалы. Да, не так жарко, как было, например, при отмене прямых выборов мэра в Барнауле в 2010 году, когда оппозицию просто не пустили в здание гордумы (тогда amic.ru по этому поводу писал много материалов), но все же. В Горном Алтае это вызвало острое общественное недовольство, люди выходят на митинги, такого в двух Алтаях давно не было.
– Согласен, обсуждение этой темы кажется горячим. Но дискуссия, как правило, ограничивается, по крайней мере у нас в крае, стенами регионального парламента. Все разговоры идут по кругу: одни предлагают улучшать систему управления, а другие заявляют о лишении права на участие в управлении. Но кому из оппозиционных политических сил это право на самом деле нужно? Сколько кандидатов на местных, небольших выборах они выдвигают? И скольких из них выбирают?
Насколько люди вовлечены в местные выборы – это тоже большой вопрос. Населению важно, чтобы их проблемы решали, а кто будет это делать – избранный глава или назначенный, – по сути, разницы нет.
Социальным барометром же выступают преимущественно большие федеральные и региональные кампании, к которым интерес выше и, соответственно, явка избирателей больше.
– Однако же многие главы сейчас именно назначенные, а не избранные. Оппозиция это резко критикует.
– Вот именно, что критикуют в большинстве случаев как раз политические силы, а не местные жители. У КПРФ и "Справедливой России" были попытки в ряде территорий перейти на выборы глав через публичные слушания, но до логического завершения эти инициативы не доходили. Это часть их постоянной программы.
В Алтайском крае на 1 января 2026 года будет 614 муниципалитетов. Это девять городских округов, 13 муниципальных округов, 47 муниципальных районов, 6 городских и 539 сельских поселений.
По закону Алтайского края от 2014 года есть три способа избрания:
– прямые выборы;
– назначение главой одного из членов представительного органа;
– назначение депутатами из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией.Что же касается выборов, то на уровне всех городов, районов и округов региона их нет, руководителей выбирают по конкурсу. Но в селах сохранилась вариативность. Примерно в 300 из 610 населенных пунктах глава определяется как раз через муниципальные выборы. В 150 селах – назначение по конкурсу, как в городах и районах. Меньше распространено избрание главы депутатами представительного органа из своего состава, таких в крае порядка 50.
Кое-где в регионе даже сохранилась "двуглавая" система (когда есть глава муниципального образования, являющийся руководителем представительного органа, и есть глава администрации, назначаемый представительным органом по контракту). Так сейчас живут примерно 100 сел.
– Несколько лет назад, когда власти вводили назначение по конкурсу, тоже были аргументы, что это эффективная система. А сейчас вы говорите, что надо переходить на модель с представлением губернатора.
– Одно другому не противоречит. Отмечу, что предлагаемого сейчас способа ранее в законе не было. Поэтому если говорить о действующей системе, то считаю, что избрание по конкурсу было оптимальным, по крайней мере, для районов и округов. В отличие от выборов это позволяет избежать появления "случайного лица", не имеющего опыта и необходимых навыков. Ведь у нас в крае были такие примеры в нулевых.
Самоуправление – это не самодеятельность. Просто желания возглавить муниципалитет мало, нужно обладать серьезными профессиональными компетенциями. Во главе городов и районов сегодня должны быть управленцы, способные отвечать за жизнедеятельность территории и разбираться в разных вопросах – от правовых до хозяйственных.
Глава – важнейшее звено в выполнении государственных задач. От эффективного взаимодействия региональной и муниципальной власти зависит устойчивое экономическое и социальное развитие, без преувеличения, всей страны, особенно сегодня.
Еще важный аргумент в пользу предложенного способа – экономический. Все муниципалитеты получают существенную поддержку из краевого бюджета – от субсидий до дотаций. Региональной власти важно обеспечить эффективное использование средств на местах. А муниципалитетам необходимо выстраивать отношения с регионом для дополнительного участия в программах. Избрание подобным способом позволит решать обе задачи сразу, даже на старте работы нового главы. Он автоматически пользуется доверием и поддержкой региона.
– Но что говорят на местном уровне, они-то чего хотят?
– Мы провели опрос 69 органов местного самоуправления городского, окружного и районного уровней. 47 руководителей представительных органов высказались за то, чтобы глава избирался по представлению губернатора. В Ассоциации "Совет муниципальных образований" тоже пообщались с главами, 50 из них поддержали эту модель. Получается, что 80% поддержали.
А еще у нас прошли рабочие собрания с Советом муниципальных образований, мы провели региональную комиссию по местному самоуправлению, а после подвели итоги на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении. И опять данный формат поддержало большинство.
Выбор будет, но не у всех
– На федеральном уровне эта модель вводится как единственная или она будет альтернативной?
– Кроме этой "губернаторской", как вы говорите, модели в законе остается возможность проведения выборов и избрание по конкурсу. И Алтайский край сохраняет вариативность, прежде всего – для поселений.
Мы сохраняем двухуровневую систему территориальной организации МСУ, у городских и сельских поселений будет возможность самим определиться, как будет избран глава: на выборах или представительным органом МО из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
– Уже понятно, какие фракции поддержат этот законопроект?
– Практически все уже высказали свою позицию в СМИ. Ожидаемо данные изменения не поддерживают КПРФ и "Справедливая Россия".
Но большинство депутатов выступают за конструктивный подход, доводы о том, что руководители на территориях должны быть компетентными и профессиональными. Кроме этого, они учитывают и исторический контекст, 33-ФЗ принят по итогам поправок в Конституцию, за которые высказалось подавляющее большинство россиян. Там было установлено единство системы публичной власти, которое сейчас оформляется до конца.
Думаю, сегодня большинство понимают, что эта модель оптимальна, и поддержат преобразования.
– Поговорим о новой системе. Губернатор выносит на голосование депутатов не менее двух кандидатов.
– Да. Выдвигать кандидатов могут политические партии, Общественная палата Алтайского края, Ассоциация "Совет муниципальных образований". Глава региона определяет не менее двух кандидатов и представляет их местным депутатам. Конкретный порядок проведения процедуры, а также требования к кандидатам будет утверждать уже губернатор.
– Но ведь по факту и сейчас уже большинство кандидатур, так или иначе, согласуются с губернатором. По сути, меняется только форма, содержание остается?
– Не утверждал бы так полностью. Действительно, губернатор предлагал половину состава конкурсной комиссии, которая оценивала профессиональные компетенции. Естественно, в администрации губернатора есть орган, который занимается работой с муниципалитетами и участвует в подборе кандидатур. Конечно, мы на заседании президиума регионального отделения "Единой России", в который входит Виктор Петрович Томенко, обсуждали вопрос о поддержке одной из выдвинутых кандидатур и направляли наши рекомендации своим фракциям.
Однако формально сейчас как такового выдвижения от политических партий нет. А вот в новой модели их роль и участие в процессе отбора глав повышается. Хотели политические силы больше возможностей – они будут.
Также в процессе могут принять участие общественники и профессиональное муниципальное сообщество.
Но и ответственность теперь выше. В том числе и у той структуры, которая выдвинула кандидата. А также и у главы – не только перед населением, но и губернатором.
– Если закон будет принят на сессии в октябре, как скоро муниципалитеты должны перейти на новую модель?
– Избранные и назначенные главы работают до окончания срока. Новый способ избрания распространится на тех, кого будут избирать после вступления закона в силу.
Выборы есть, кандидатов нет
– И все-таки прямые выборы кажутся самым привычным и понятным вариантом. Губернатора же мы выбираем.
– Система формирования органов власти постоянно совершенствуется. Активно избирательные процессы шли в девяностые и начале двухтысячных годов. Но тогда и время такое было – демократизация, все политические процессы перестраивались, а фактически выстраивались заново. Уже в начале 2000-х избирательная система начала меняться, адаптироваться к требованиям времени.
Сейчас необходимо сочетание разных подходов на разном уровне, что предлагается в том числе в нашем законопроекте.
Институт народного представительства фактически реализован через представительные органы на всех уровнях. Но интерес выше к избирательным кампаниям федерального или краевого уровня. На уровне сел – другое дело, там часто мы и кандидатов найти не можем.
Жителям важно, чтобы были свет, вода, тепло, чтобы руководитель муниципалитета обеспечивал социальное развитие их села, района или города. А не как избирается глава.
Мы сегодня не просто меняем одно на другое, мы встраиваем органы МСУ в единую систему, цепочку управления, начиная с федерального уровня.
– И все равно на сессии в октябре оппозиция скажет, что вы убиваете село. Что ответите?
– Эмоциям предпочту факты. Давайте вспомним, фактически первым городским округом в крае стал Славгород, это было еще в 2012 году в результате присоединения района к городу. Выражаясь языком наших коллег из оппозиции – тогда сельсоветы были ликвидированы. И что мы видим? Модель работает уже 13 лет, округ развивается, села не умерли.
А есть обратный пример. В 2016 году Камень-на-Оби перестал быть городским округом, его присоединили к району, сельсоветы были сохранены. Однако все эти годы там нет порядка, потому что депутаты просто не могут договориться даже по основным вопросам организации работы. Уже несколько лет на территории кризис управления.
К чему я это? К тому, что конкретная модель – это контур, который очерчивает возможности управленцев, а если нет грамотного руководства, то и модель не спасет. Главное – это люди, которые приходят к власти. Работать важно, а не устраивать псевдополитические процессы.
Еще один пример – участие партий в выборах. Во время последней кампании оппозиция не слишком активно выдвигала своих кандидатов и в итоге забрала 56 из 483 мандатов. Но при обсуждении совершенствования законодательства в стенах АКЗС мы видим совершенно иную активность и "заботу" о судьбе муниципалитетов.
Получается, что мы как раз заинтересованы в том, чтобы село жило и развивалось.
Тем более что никто не навязывает переход на МО, здесь жители и депутаты решают сами. У нас есть районы, которые не поддержали новый формат. К сожалению, некоторые сделали это не потому, что все изучили и взвесили, а просто пошли на поводу у оппозиции, которая открыто настраивает людей против изменений, которые предполагает федеральный закон. А ведь в них есть плюсы (более подробно об этом Денис Голобородько рассказывал тут). По моей оценке, на одноуровневую систему готовы перейти две трети муниципалитетов.
Сейчас в Алтайском крае 13 муниципальных округов. Еще часть районов обсуждает переход.
Муниципалитеты получат новые полномочия
– В рамках новой муниципальной реформы АКЗС также предстоит перераспределить полномочия и финансирование по ним. Муниципалитеты получат больше обязанностей и больше денег?
– Я бы вообще не употреблял слово "реформа". Это – преобразование. По факту для жителей ничего не должно измениться. Во всяком случае, в худшую сторону. А чтобы было в лучшую, мы обновляем и совершенствуем нашу систему МСУ, в том числе будем работать над перераспределением полномочий.
По 33-ФЗ за муниципалитетами закреплено четко 18 полномочий, еще 29 полномочий муниципалитетов могут быть переданы региону, а еще 18 региональных полномочий, наоборот, могут быть перераспределены от субъекта к муниципалитету.
Предстоит объемная работа – распределить полномочия так, чтобы возможности городов и районов соответствовали их обязанностям. И чтобы были ресурсы на их исполнение.
Например, ритуальные услуги, благоустройство, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, организация дошкольного и общего образования – этим, как и сейчас, очевидно, должны заниматься на местном уровне.
От муниципалитетов есть ряд предложений, например, по содержанию дорог и транспортному обслуживанию населения, но тут надо все взвесить. И мы обязательно это сделаем при участии профессионального сообщества. Время – до конца 2026 года.
08:30:30 27-10-2025
- "Главное изменение – кандидатов на пост руководителей городов и районов в местные парламенты будет отбирать губернатор"------------Зачем мелочиться? Пусть губернатор управляет до последней деревней, за свое кровное. Это сколько же дармоедов сократит на необъятных просторах Алтайского края.
08:38:03 27-10-2025
Вы хотите работать так как предложил губернатор , или не хотите работать?
Не удивительно, что 80% поддержало. Удивительно, что не 146.
А вообще такие новости уже не вызывают ни каких эмоций. Людям просто это не интересно, т.к сегодня они такие деловые о судьбах родины заботятся, а завтра в зале суда глаза от камер прячут
08:47:12 27-10-2025
"..кандидатов на пост руководителей городов и районов в местные парламенты будет отбирать губернатор, а не конкурсная комиссия, как сейчас." Другими словами: Выбор будет, но выборов - нет. Глава выберет кума, свата, зятя или брата с другой фамилией (Кумовство и еще большая коррупция по распилу).
М. Евдокимов был губернатором всего лишь год с небольшим, а народные избранники помнят его до сих пор.
09:50:22 27-10-2025
Гостья (08:47:12 27-10-2025) "..кандидатов на пост руководителей городов и районов в мест... да уж наворотил он делов!
13:11:21 27-10-2025
Гость (09:50:22 27-10-2025) да уж наворотил он делов!... Понятно Гость, он тебе хвост прищемил, вот ты здесь ядовитой слюной пишешь.
09:02:45 28-10-2025
Гость (13:11:21 27-10-2025) Понятно Гость, он тебе хвост прищемил, вот ты здесь ядовитой... прищемлялка у него не выросла
09:13:00 27-10-2025
"Населению важно, чтобы их проблемы решали, а кто будет это делать – избранный глава или назначенный, – по сути, разницы нет." Так всё таки чьи на чьи интересы будет работать назначенный глава? А на чьи интересы работать выборный? Первый на интересы того кто назначил, второй на интересы общества. Так что разница есть.
09:24:20 27-10-2025
Ага. Мы верим. "Самоуправление- это когда вы сами делаете то, что мы вам велим"...
10:49:22 27-10-2025
Интересный вопрос - от губернатора или от общественности? Как их примерить, если столь существенная разница в доходах и цель то одна - что бы всем было хорошо (желательно, государству тоже)!