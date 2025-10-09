"Время еще есть". Виктор Томенко высказался о переходе районов в округа в Алтайском крае

По мнению губернатора, торопиться с переходом на одноуровневую систему не стоит

09 октября 2025, 08:45, ИА Амител

Виктор Томенко на отчете / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал сохранение смешанной системы местного самоуправления в регионе. По его мнению, торопиться с переходом всех муниципальных районов в округа не стоит. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Вести Алтай".

Губернатор напомнил, что федеральный закон дал регионам право самостоятельно решать, сохранять одноуровневую систему МСУ или переходить на двухуровневую. Несмотря на то, что некоторые сибирские регионы уже пошли по этому пути, в Алтайском крае торопиться с таким решением не будут. Кроме того, оптимальным вариантом для региона Виктор Томенко считает сохранение смешанной системы.

«Мы видим, что некоторые регионы уже по этому пути пошли, выбрали только одноуровневую систему. Например, Красноярский край, Республика Алтай и так далее. Мы у себя этот вопрос обсуждаем, время на принятие решения еще есть. Я полагаю, необходимости торопиться с принятием такого решения нет. В целом, думаю, что наиболее оптимальный вариант для Алтайского края, учитывая и всю историю, и текущее положение дел, и, самое главное, желание, настроение людей, – сохранить смешанную систему», – пояснил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что переход на одноуровневую систему возможен через год-два, когда "созреют условия".

«Никто не ограничивает возможностей для того, чтобы перейти на систему одноуровневую еще через год-два, когда для этого созреют условия. Думаю, что с точки зрения уважения позиции людей, сохранения взаимопонимания и спокойствия в обществе это оптимальный на сегодняшний день формат», – добавил губернатор.

Также глава региона добавил, что в России муниципальная реформа должна завершиться до 1 января 2027 года. После этого будет полное понимание о работе системы и назначении глав.

Напомним, муниципальный округ отличается от района двумя основными моментами. Во-первых, при МО упраздняются бюджеты всех сельских администраций, в округе остается одна общая казна, за которую отвечают его власти. Во-вторых, упраздняются сельские советы, там не остается ни администрации (а только представители округа), ни депутатских собраний. В селах перестают проводить выборы.

На сегодняшний день в Алтайском крае действуют 13 муниципальных округов: город Славгород, Залесовский округ, Змеиногорский, Зональный, Ключевский, Кулундинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Солонешенский, Суетский, Табунский, Немецкий национальный и Чарышский районы.