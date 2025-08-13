Как долго Аляска была русской?

Чуть менее века. Точную дату открытия Аляски назвать сложно. Но если верить официальным источникам, первые русские посетили полуостров в 1732 году. Мореплаватель Иван Федоров исследовал берег и нанес его на карту. Самый значительный вклад в изучение Аляски внесли Витус Беринг и Алексей Чириков в ходе своих экспедиций в 1728, 1729 и 1741 годах.

Но по-настоящему русской Аляска стала считаться в 1784 году, когда там появилось первое поселение. Русский предприниматель Григорий Шелихов основал его не на самом материке, а на небольшом острове Кадьяк. С этого времени Аляску стали называть Русской Америкой. Вскоре там начали появляться другие поселения, и в 1799 году была создана Российско-американская компания (РАК). Ей принадлежал весь промысел, а также ресурсы и ископаемые на полуострове и прилегающих островах. Столицей русских поселений стал Ново-Архангельск (после передачи Америке он стал называться Ситка).

На момент освоения Аляски русскими там уже проживало около десяти тысяч человек. В основном это были эскимосы, алеуты и индейцы-тлинкиты. Последние, кстати, нашим соотечественникам были совсем не рады и оказывали серьезное сопротивление. В 1802 году конфликт даже вылился в Русско-индейскую войну, которая продлилась три года и окончательно закрепила за Россией владение Аляской.

В 1822 году на Аляске даже провели перепись населения. Согласно проведенным подсчетам в то время в колонии проживало 8286 человек: 5334 алеута, 1432 индейца, 553 креола (потомки от браков русских с местными), 479 эскимосов и 448 русских.

Под русским флагом Аляска просуществовала с 1784 по 1867 год.