"Отдавай-ка землицу Алясочку": зачем Россия продала Аляску и можно ли вернуть ее назад?
13 августа 2025, 06:15, ИА Амител
Встреча российского и американского президентов, которая пройдет 15 августа, уже приковала к себе внимание мировой общественности. Отдельную волну обсуждения в Сети вызвало и место проведения саммита – он состоится на Аляске. Сейчас эта территория принадлежит США, но когда-то была российской.
В России до сих пор многие спорят, правильно ли Александр II поступил, продав Аляску. Другие вообще убеждены, что ее не продали, а сдали в аренду, и пришла пора потребовать территорию назад. В 2019 году amic.ru разбирался в этих вопросах вместе с доктором исторических наук, доцентом, заведующим кафедрой философии и культурологии АлтГПУ Виталием Александровичем Скопа. Публикуем его снова.
Чуть менее века. Точную дату открытия Аляски назвать сложно. Но если верить официальным источникам, первые русские посетили полуостров в 1732 году. Мореплаватель Иван Федоров исследовал берег и нанес его на карту. Самый значительный вклад в изучение Аляски внесли Витус Беринг и Алексей Чириков в ходе своих экспедиций в 1728, 1729 и 1741 годах.
Но по-настоящему русской Аляска стала считаться в 1784 году, когда там появилось первое поселение. Русский предприниматель Григорий Шелихов основал его не на самом материке, а на небольшом острове Кадьяк. С этого времени Аляску стали называть Русской Америкой. Вскоре там начали появляться другие поселения, и в 1799 году была создана Российско-американская компания (РАК). Ей принадлежал весь промысел, а также ресурсы и ископаемые на полуострове и прилегающих островах. Столицей русских поселений стал Ново-Архангельск (после передачи Америке он стал называться Ситка).
На момент освоения Аляски русскими там уже проживало около десяти тысяч человек. В основном это были эскимосы, алеуты и индейцы-тлинкиты. Последние, кстати, нашим соотечественникам были совсем не рады и оказывали серьезное сопротивление. В 1802 году конфликт даже вылился в Русско-индейскую войну, которая продлилась три года и окончательно закрепила за Россией владение Аляской.
В 1822 году на Аляске даже провели перепись населения. Согласно проведенным подсчетам в то время в колонии проживало 8286 человек: 5334 алеута, 1432 индейца, 553 креола (потомки от браков русских с местными), 479 эскимосов и 448 русских.
Под русским флагом Аляска просуществовала с 1784 по 1867 год.
У России было сразу несколько причин это сделать, рассказывает доктор исторических наук Виталий Скопа.
«У России в тот период были напряженные отношения с Европой и нерешенный восточный вопрос на Балканах. К тому же Аляска была очень далеко, и ее геополитическая значимость не рассматривалась. Ну есть она и есть. Были проблемы и внутри страны: Александр II проводил масштабные реформы, на которые нужны были деньги. А бюджет тогда в стране фактически был дефицитным. Все это в совокупности и привело к тому, что Аляску решили продать», – рассказал Скопа.
Впервые эту идею высказал генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский. В 1853 году он представил Николаю I записку со своими рассуждениями. Они сводились к тому, что Аляска находится слишком далеко, и защитить ее в случае чего Россия не сможет. По его мнению, рано или поздно полуостров все равно пришлось бы уступить Соединенным Штатам. Так что лучше уж за деньги, чем бесплатно и с потерями.
В Санкт-Петербурге идею одобрили: Аляска требовала много затрат и приносила мало прибыли. К тому же после Крымской войны у России были плохие отношения с Англией, а эта сделка позволяла подружиться с американцами и укрепить свои позиции.
За 7,2 млн долларов. В феврале 1867 года российский посланник в Вашингтоне Эдуард Стекль начал переговоры с американским правительством. Уже 30 марта подписали договор о продаже Аляски.
Кстати, сделкой были недовольны с обеих сторон: в России полагали, что огромную территорию продают за сущие копейки, а в США считали неразумным тратить такую большую сумму на "глыбу льда" и "заповедник для белых медведей". В Сенате США этот договор ратифицировали с перевесом всего в один голос.
Однако, по признанию современных историков, сделка оказалось удачной для обеих сторон.
Когда ее продавали, это действительно была малозаселенная и неосвоенная территория. Но с тех пор многое поменялось. У американцев было гораздо больше возможностей управлять этой землей.
К тому же территория оказалась богата полезными ископаемыми. В 1896 году на Аляске нашли золото, что привело к знаменитой "золотой лихорадке". До конца ХХ века оттуда вывезли драгоценный металл на 4,4 млрд долларов.
А через 100 лет после приобретения на полуострове нашли другое золото, но уже черное. На сегодняшний день на Аляске добывают около 20% всей нефти на территории США. Каждый десятый житель штата работает в нефтяной промышленности.
Помимо всего прочего Аляска – крупнейший поставщик пушнины в Соединенных Штатах. В 1959 году она стала 49-м штатом США (кстати, самым крупным по площади).
Трудно сказать однозначно. Многие считают, что 1,5 млн кв. км территорий стоят гораздо больше, чем 7,2 млн долларов. Но историк Виталий Скопа уверен, что это адекватная цена по тем временам.
«Исследователи, которые детально изучали этот вопрос, пишут, что на тот период это очень большие деньги. В то время это было около 11 млн царских рублей. Сложно сказать, что Россия продешевила при продаже Аляски. А если учесть, во что вложили эти средства, то прорыв был колоссальный», – объяснил Скопа.А деньги, кстати, потратили на строительство железных дорог в России.
Скопа также отметил, что даже если допустить, что Россия потеряла в деньгах, все равно этот дипломатический ход позволил ей балансировать на исторической арене. А это в те времена было крайне важно.
Это один из мифов, которые родились в Советском Союзе. Якобы в 1967 году вышел срок аренды Аляски, и Штаты должны вернуть ее назад. Также нередко возникали слухи, что какая-то из сторон не подписала договор, а потому сделка недействительна.
Однако, согласно официальным источникам, Аляска была именно продана. Договор был заключен верно и подписан обеими сторонами. Поэтому рассчитывать на то, что она вернется в состав России, не приходится.
Идеи вернуть Аляску в состав России Виталий Скопа называет "фантастическими суждениями".
«Выкупить ее назад точно не получится: сейчас территориями уже никто не торгует. Да и цена будет колоссальной, ведь там сегодня добывают много нефти. В современных условиях есть один демократический вариант – провести там референдум. Но мы же понимаем, кому сейчас Аляска принадлежит. Экономика США – одна из самых сильных в мире, и ей очень трудно противостоять. Так что возвращение Аляски в состав России маловероятно», – пояснил Скопа.
09:10:17 13-08-2025
