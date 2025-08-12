"Не пора ли вернуть России?" История Аляски, где ждут встречу Путина и Трампа

В США до сих пор спорят, была ли выгодна покупка этой земли у Российской империи

12 августа 2025, 06:15, ИА Амител

Аляска / Фото: unsplash.com / Dylan Taylor

Предстоящая встреча президентов РФ и США дала повод наблюдателям и сетевым комментаторам обратить внимание на территорию, где состоится российско-американский саммит – Аляску. Amic.ru попытался понять, почему Путин с Трампом выбрали его местом для своих переговоров, и напомнил историю этого штата, его роль в экономике, политике и даже конспирологии.

"Вполне логичный" выбор

Стоит напомнить: поначалу мало кто себе мог вообразить, что этот отдаленный штат США может стать площадкой для встречи, которая способна повернуть дальнейший ход мировой политики. Эксперты называли такие страны, как ОАЭ (о них упоминал Путин), Турцию, Италию, Венгрию, Швейцарию, Сербию, но Аляска в прогнозах не фигурировала ни разу.

Кстати, российский посол в Италии Алексей Парамонов заявил, что эта страна могла бы стать территорией встречи, однако на пути "дипломатического успеха Рима" встала "русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия".

Как бы то ни было, но после того как Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что встретится Путиным "в великом штате Аляска", помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал этот выбор "вполне логичным".

«Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», – заявил он журналистам.

Один из близких Кремлю внешнеполитических экспертов, главный редактор журнала "Россия в международной политике" Федор Лукьянов напомнил, что "Аляска – единственное место соседства России и США".

Это "точка, удаленная от "третьих сторон", указал он в своем телеграм-канале:

«Китай не рядом, а Европа вообще максимально далеко. То есть, по сути, одна на одну (Россия и Америка), точнее один на один, остальной мир завороженно смотрит из зала на сцену. Саммит классической оркестровки – как в эпоху разрядки. Тогда, правда, был на нашей территории (во Владивостоке)… Символический смысл как раз в отсутствии посредников, гранды, мол, сами решают».

"Аляску" придумали русские

Накануне встречи на высшем уровне сетевые острословы вспомнили хит группы "Любэ" (одной из любимых, кстати, у Владимира Путина) о том, что негоже валять дурака Америке, отметив, что саммит откроется торжественным возвращением Аляски под крыло Москвы.

Это, конечно, шутка. А в реальности эта территория принадлежала России до 1867 года. Само название "Аляска" этому полуострову также было дано русскими. Оно произошло от алеутской идиомы alaxsxaq, что можно трактовать как "материк", а буквально означало "твердь, соприкасающаяся с морем".

Именно русские еще с XVIII века начали осваивать эту землю. Первую карту северо-западного побережья Аляски составил геодезист Михаил Гвоздев. В 1733 году началась большая исследовательская экспедиция Витуса Беринга и его помощника Алексея Чирикова. Первое русское торговое поселение там появилось в 1772-м на алеутском поселении Уналашка.

В 1783 году началась экспедиция купца Григория Шелехова, а в 1791-м на Аляску прибыла экспедиция его конкурента – Павла Лебедева-Ласточкина. Купцы конкурировали между собой за освоение этих североамериканских земель. В 1798-м Лебедев-Ласточкин сошел с дистанции – он не сумел наладить надежные связи и поставки с "большой земли", к тому же стремился выжать с местного населения максимум возможного и даже больше, а это приводило к недовольству и даже восстаниям индейцев атна. Впрочем, молодой российский капитализм сентиментальностью никогда не отличался.

Торговый путь купцов и махинаторов

Вскоре за дело взялось государство – 19 июля 1799 года император Павел I подписал указ об основании Российско-Американской торговой компании, получившей монопольное право на хозяйственную деятельность на Аляске.

В том же 1799-м предпринимателем Александром Барановым был основан город Ново-Архангельск. Причем произошло это по соглашению со старейшинами тлинкитов, населявших окрестности. Этот человек стал первым правителем Русской Аляски.

Компания основала на полуострове несколько поселений, ставших позднее городами, а также вела успешные торговые операции. Ее администрация наладила поставку с Аляски мехов, в частности в Китай, а оттуда привозила хлопок, шелк, чай.

Успехи в освоении новой территории создали возможность для продвижения российских интересов вглубь Северной Америки. В 1812-м была основана крепость Росс в Калифорнии. В 1824 году российский министр иностранных дел Карл Нессельроде и посол США в России Генри Миддлтон подписали Русско-американскую конвенцию, определившую разграничение территорий и зон влияния на континенте.

Однако все достижения пионеров Русской Америки нивелировались удаленностью территории от "большой России", длительным временем на транспортировку товаров и слабой управляемостью земель. К тому же первоначальный энтузиазм покорителей Аляски постепенно сошел на нет, низкая коммерческая отдача сопровождалась финансовыми махинациями и коррупционными схемами, отмыванием денег (сегодня это назвали бы так) совместно с американскими чиновниками и бизнесменами. Все это вызывало недовольство в Петербурге, а также Восточно-Сибирском генерал-губернаторстве, к которому относились североамериканские земли.

"Зарыть миллионы в мерзлоту"

Именно генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский, пламенный русский патриот, между прочим, в 1853 году, незадолго до Крымской войны, впервые предложил продать эти земли. Он заявлял, что в случае военных действий с англичанами Российская империя не сможет защитить свои североамериканские владения.

После Крымской войны 1853-1856 гг. вопрос продажи Аляски все чаще обсуждался российскими высокопоставленными чиновниками. Российско-Американская торговая компания на тот момент имела огромные долги, требовала финансовых вливаний и все чаще занималась мошенническими сделками.

Все это привело к тому, что в 1867 году Аляска была продана США за 7,2 млн долларов. Причем в самих Соединенных Штатах эту сделку одобрили далеко не все. Экономика страны была не в лучшем состоянии после Гражданской войны 1861-1865 гг. Курировавшего покупку госсекретаря Уильяма Сьюарда политики и газетчики упрекали, что он "зарыл миллионы в мерзлоту". Появился даже, выражаясь сегодняшним языком, мем – "глупость Сьюарда". Россия же вырученные средства потратила на развитие железнодорожной сети, в частности на Дальнем Востоке, – его обширные земли вошли в те годы в состав империи.

"Не пора ли вернуть?"

Однако восприятие Аляски в американском обществе стало меняться ближе к концу XIX века, когда в бассейне реки Клондайк были найдены залежи золота. На полуострове началась "золотая лихорадка".

Позднее на территории штата были обнаружены месторождения серебра, меди и других полезных ископаемых платины, палладия, алмазов, цинка, олова, свинца и др. А в середине ХХ века было установлено, что полуостров богат нефтью. В связи этим конгрессмены даже решили подсчитать окупаемость его покупки у Российской империи. Выяснилось, что сделка окупилась уже через 25 лет, а с тех пор вложения в Аляску, включая покупку, оправдались в несколько сотен раз.

Сегодня на Аляске добывается примерно четверть всей американской нефти. Там реализуется известный научно-исследовательский проект HAARP – исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн, вокруг которого крутится немало конспирологических мифов. Согласно одному из них, эта программа направлена на создание климатического оружия. Дело в том, что основным заказчиком исследований по проекту долгое время был непосредственно Пентагон, а также связанные с ним структуры.

Однако в последнее время в США все чаще вспоминают мем "глупость Сьюарда". Дело в том, что нефтяные месторождения Аляски за несколько десятков лет сильно истощились, основная часть доходов от продажи сырья остается в штате, обеспечивая более 85% поступлений. В федеральный бюджет территория перечисляет ежегодно порядка 5 млрд долларов, а получает вдвое больше. Это дало повод бывшему экономисту ФРС, бизнесмену, писателю Дэвиду Баркеру заявить в 2010 году: "А не пора ли вернуть Аляску России?" и выпустить несколько нашумевших публикаций. Его мысль, кстати, припоминают в эти дни некоторые блогеры и диванные аналитики в связи с предстоящей встречей Путина и Трампа.

P.S. На пресс-конференции в Вашингтоне Трамп неожиданно заявил, что 15 августа приедет в Россию и увидится с Путиным. Большинство наблюдателей пока сочли высказывание хозяина Белого дома оговоркой.