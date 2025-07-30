Отель Белокурихи повысит качество обслуживания благодаря федеральному проекту
Компания планирует улучшить сервис, создать комфортные условия для гостей и привлечь новых сотрудников
"Отель Беловодье" присоединился к федеральному проекту "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Это поможет улучшить работу компании, повысить качество обслуживания и создать более комфортные условия для гостей.
Почему участие важно?
Участие в проекте сделает отель более привлекательным для квалифицированных специалистов, особенно для молодежи, которая ценит баланс между работой и личной жизнью, отметила генеральный директор отеля Елена Пчельникова. А ещё – откроет новые перспективы для роста и развития компании.Проект поддерживает Региональный центр компетенций Алтайского края, который предоставляет методологическое и экспертное сопровождение на всех этапах.
Как будут происходить изменения?
Сначала эксперты проведут анализ текущих процессов и выявят места, которые можно улучшить. Далее внедрят новые стандарты работы, а также организуют обучение персонала, в том числе через курсы на ИТ-платформе "производительность.рф". Эти шаги направлены на повышение конкурентоспособности компании на рынке.
Как ранее сообщал amic.ru, в последние время к федпроекту активно присоединяются санаторно-курортные и туристические организации Алтайского края. Все потому, что с середины прошлого года проект охватил и сферу туризма. К нему уже присоединились санатории "Родник Алтая", "Алтай-West" и "Алтайский замок", который стал сотым участником. Это подтверждает растущий интерес в сфере гостеприимства к повышению качества обслуживания и эффективности работы.
Компании, работающие в несырьевых отраслях с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей), могут подать заявку для участия в проекте. Их принимают через сайт производительность.рф или по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.
