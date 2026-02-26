Отмена без штрафа. Как новые нормы повлияют на гостиничный бизнес Алтайского края

Как изменится работа отелей Алтайского края с 1 марта

26 февраля 2026, 07:14, ИА Амител

Отель HadKon / Фото: создано в ChatGPT

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу обновленные правила предоставления гостиничных услуг. Теперь условия отмены брони будут едиными для всех отелей страны. Для туристов — больше гарантий. Для бизнеса — новые вызовы. Как на изменения смотрят представители гостиничной отрасли Алтайского края — выясняли корреспонденты Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Что изменится для отелей?

Правила бронирования отелей прописаны в постановлении правительства от 2020 года "О предоставлении гостиничных услуг в РФ", а с 1 марта 2026-го в них внесут изменения. Главным образом они направлены на защиту прав потребителя. Например, расширяются требования к договору оказания услуг: в нем придется указывать площадь номера, полный перечень услуг с ценами и условия отмены брони. По новым правилам, если клиент за день до заезда отменяет бронь, то гостиница должна вернуть ему предоплату полностью. А если клиент не явился в день заселения, отель сохраняет гарантированную бронь на 24 часа — и только за эти сутки берет оплату.

Такой подход отельеры критикуют, считая, что это повлечет существенные финансовые потери.

«Каждый отель, либо если квартиру вы сдаете, все ставят свои правила бронирования, отмены брони, отказа полностью. Компенсация должна быть. Это нормальные правила, каждый себе выставляет их сам. Сейчас за нас решает государство, я так понимаю. Закон этот приняли и мы теперь должны ему следовать», — пояснила администратор отеля Kislorod O2 на "Бирюзовой Катуни" Татьяна Котова.

Опасения представителей отелей

Пока в отеле действует прежний порядок — бесплатная отмена за семь дней до заезда.

«Деньги возвращаются, если человек самостоятельно бронирует через сайт, там автоматически сумма приходит сразу. Если человек по счету платит — юридическое, физическое лицо, — то через нашего бухгалтера, быстро и без проблем», — отметила администратор Надежда Штро.

Часть предпринимателей считают, что серьезных изменений не произойдет. Владелец "Luxury апартаментов" в Бийске Михаил Попушой отмечает, что похожие правила многие и так применяют на практике.

«Это уже не новость. Отмена — берется плата только за первые сутки, остальное возвращается. У нас таких случаев меньше 1%», — говорит он.

В Белокурихе смотрят на ситуацию осторожнее. Генеральный директор отеля "Беловодье" Елена Пчельникова отмечает, что отмены составляют 10–12% бронирований.

«Гости начнут бронировать несколько отелей сразу, а перед заездом отменять их без каких-либо штрафов. Также конкуренты будут бронировать наши номера, чтобы сорвать заезд, и спокойно отменять их без штрафа. Делает ли это работу отеля более эффективной? В части прозрачности и стандартизации — да. Но в части финансовой стабильности это добавляет хаоса. Единственным спасением для нас станет повышение гибкости в управлении тарифами. И, возможно, введение невозвратных тарифов по аналогии с авиабилетами. Дешевле, но без права отмены, или дороже, но с полным возвратом», — считает Елена Пчельникова.

Для гостей нововведения — это дополнительные гарантии. Если планы изменились, деньги можно вернуть без потерь при своевременной отмене. А в случае задержки номер сохраняется за клиентом в течение суток. Эксперты при этом не исключают, что возможные финансовые риски отели частично заложат в стоимость проживания.