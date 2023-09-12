"Озера" у школ и глубокие лужи. Как Барнаул затопило после дождя 12 сентября

Фотокорреспондент amic.ru посмотрел на последствия ливня 12 сентября

12 сентября 2023, 16:25, ИА Амител

Последствия ливня 12 сентября в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул "затопило" из-за длительного дождя 12 сентября. Ливень с перерывами идет весь день. Большие лужи образовались на дорогах, тротуарах и даже "перекрывали входы" в школы. Amic.ru посмотрел на первый осенний "потоп" в краевой столице.

Из-за дождя 12 сентября весь город буквально утопает в лужах. Поэтому лучше идти по тротуару как можно дальше от проезжей части – чтобы проезжающая машина не обдала вас водой из лужи.

































































Последствия ливня 12 сентября в Барнауле / Фото: Лина Богомолова

На традиционно проблемном пересечении ул. Попова и Павловского тракта на проезжей части в этот раз воды не было. Весной-летом 2023 года власти Барнаула сделали там дополнительную ливневку. Это должно было избавить дорогу от постоянных подтоплений. Однако рядом с перекрестком на траве образовалось настоящее "озеро".

На пересечении ул. Северо-Западной и ул. Антона Петрова воды на дорогах много. Улицу Ядринцева тоже подтопило, как и территорию под мостом на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей.

В некоторых локациях потопы вызвали возмущения жителей. Так, в сообществе Barnaul22 опубликовали видео, на котором видно, что вход в школу № 68 превратился в озеро. Подписчик рассказал, что вода с ул. Антона Петрова течет к школьным воротам.

Также барнаульцы пожаловались на огромную лужу на пересечении улиц 65 лет Победы и 280-летия Барнаула. Из-за нее, отметили в телеграм-канале "В курсе 22", было нельзя проехать в школу.