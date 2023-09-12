"Озера" у школ и глубокие лужи. Как Барнаул затопило после дождя 12 сентября
Фотокорреспондент amic.ru посмотрел на последствия ливня 12 сентября
12 сентября 2023, 16:25, ИА Амител
Барнаул "затопило" из-за длительного дождя 12 сентября. Ливень с перерывами идет весь день. Большие лужи образовались на дорогах, тротуарах и даже "перекрывали входы" в школы. Amic.ru посмотрел на первый осенний "потоп" в краевой столице.
Из-за дождя 12 сентября весь город буквально утопает в лужах. Поэтому лучше идти по тротуару как можно дальше от проезжей части – чтобы проезжающая машина не обдала вас водой из лужи.
На традиционно проблемном пересечении ул. Попова и Павловского тракта на проезжей части в этот раз воды не было. Весной-летом 2023 года власти Барнаула сделали там дополнительную ливневку. Это должно было избавить дорогу от постоянных подтоплений. Однако рядом с перекрестком на траве образовалось настоящее "озеро".
На пересечении ул. Северо-Западной и ул. Антона Петрова воды на дорогах много. Улицу Ядринцева тоже подтопило, как и территорию под мостом на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей.
В некоторых локациях потопы вызвали возмущения жителей. Так, в сообществе Barnaul22 опубликовали видео, на котором видно, что вход в школу № 68 превратился в озеро. Подписчик рассказал, что вода с ул. Антона Петрова течет к школьным воротам.
Также барнаульцы пожаловались на огромную лужу на пересечении улиц 65 лет Победы и 280-летия Барнаула. Из-за нее, отметили в телеграм-канале "В курсе 22", было нельзя проехать в школу.
16:35:19 12-09-2023
Этого и следовало ожидать. Посмотрите как укладывают асфальт во дворах и прилегающих териториях, ни разу у них в руках нивелир не видел. Да и кто им пользоваться то там будет, строй экпертиза там даже рядом не проходила:((((
16:41:05 12-09-2023
Читаю и "диву даюсь"! Тут затопило, там затопило... Утром иду на работу - свежий асфальт - и вода над ним стоит. А может просто технологию надо соблюдать в дорожном строительстве? Куда вода должна уходить? Где эти стоки? Уклон опять же... Странно все и загадочно весьма...
18:12:44 12-09-2023
Это должно было избавить дорогу от постоянных подтоплений. Однако...
21:34:32 12-09-2023
Часа через два-три лужи уже не будет, но жители Аула кудахтали еще с неделю.
11:24:45 13-09-2023
Гость (21:34:32 12-09-2023) Часа через два-три лужи уже не будет, но жители Аула кудахта... Администрация города отписалась?
11:37:22 13-09-2023
Гость (21:34:32 12-09-2023) Часа через два-три лужи уже не будет, но жители Аула кудахта... а эти два часа предлагаете вплавь через дорогу перебираться? и потом на работе в мокрой обуви сидеть весь день?