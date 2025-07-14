Памятник архитектуры 1903 года постройки серьезно пострадал при пожаре в Бийске

Огонь повредил крышу и перекрытия между первым и вторым этажами

14 июля 2025, 11:20, ИА Амител

Кадр из видео: телеграм-канал "Бийск 22"

Двухэтажное неэксплуатируемое здание сгорело в Бийске на улице Чкалова днем 13 июля, сообщили в МЧС Алтайского края.

Пожар потушили на площади 140 квадратных метров. Огонь повредил крышу и перекрытия между первым и вторым этажами. На месте работали 24 человека личного состава и пять пожарных автоцистерн.

"Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем", – указали в ведомстве.

По данным "Бийска 22", речь идет о доме на Чкалова, 26. Он был построен в 1903 году и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.