Памятник архитектуры 1903 года постройки серьезно пострадал при пожаре в Бийске
Огонь повредил крышу и перекрытия между первым и вторым этажами
14 июля 2025, 11:20, ИА Амител
Кадр из видео: телеграм-канал "Бийск 22"
Двухэтажное неэксплуатируемое здание сгорело в Бийске на улице Чкалова днем 13 июля, сообщили в МЧС Алтайского края.
Пожар потушили на площади 140 квадратных метров. Огонь повредил крышу и перекрытия между первым и вторым этажами. На месте работали 24 человека личного состава и пять пожарных автоцистерн.
"Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем", – указали в ведомстве.
По данным "Бийска 22", речь идет о доме на Чкалова, 26. Он был построен в 1903 году и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
11:34:11 14-07-2025
Построят одноподъездный дом с МРашкой на первом этаже. Вот вам и всё "культурное наследие".
12:03:17 14-07-2025
нужно снести развалюху и отстроить бассейн, зачем такие сараи держат? ни красоты ни ккой-то уникальности.
13:52:23 14-07-2025
А в Барнауле все такие памятники легко сносят