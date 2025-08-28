Поскольку пенсионное обеспечение самозанятых зависит от добровольных взносов

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила aif.ru, что самозанятые россияне, включая фрилансеров, должны самостоятельно формировать будущую пенсию.

Она пояснила, что у граждан, работающих по трудовому договору, пенсионные накопления начинают формироваться автоматически с первого рабочего дня. У самозанятых ситуация иная, их пенсионное обеспечение зависит от добровольных взносов.

«Сегодня из 12 млн самозанятых только чуть больше 55 тысяч заключили договоры добровольного пенсионного обеспечения с социальным фондом и зачисляют за себя страховые взносы на будущую пенсию», – подчеркнула Бессараб.

В итоге около 12 млн россиян могут рассчитывать только на социальную пенсию с минимальными выплатами, если не будут формировать страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Бессараб отметила, что сегодня социальная пенсия в среднем на 10 тысяч рублей ниже страховой, которую получают те, кто имеет не менее 15 лет стажа и накопил минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

«Думать о будущем, безусловно, нужно. Тем же фрилансерам, на мой взгляд, важно с первого заказа начинать формировать добровольные пенсионные накопления. Если есть возможность дополнительно откладывать на долгосрочные сбережения и пенсионное обеспечение – это обязательно стоит делать», – отметила депутат Госдумы.

