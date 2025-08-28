НОВОСТИОбщество

Депутат Госдумы предложила 12 млн россиян самим позаботиться о своей пенсии

Поскольку пенсионное обеспечение самозанятых зависит от добровольных взносов

28 августа 2025, 13:02, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила aif.ru, что самозанятые россияне, включая фрилансеров, должны самостоятельно формировать будущую пенсию.

Она пояснила, что у граждан, работающих по трудовому договору, пенсионные накопления начинают формироваться автоматически с первого рабочего дня. У самозанятых ситуация иная, их пенсионное обеспечение зависит от добровольных взносов.

«Сегодня из 12 млн самозанятых только чуть больше 55 тысяч заключили договоры добровольного пенсионного обеспечения с социальным фондом и зачисляют за себя страховые взносы на будущую пенсию», – подчеркнула Бессараб.

В итоге около 12 млн россиян могут рассчитывать только на социальную пенсию с минимальными выплатами, если не будут формировать страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Бессараб отметила, что сегодня социальная пенсия в среднем на 10 тысяч рублей ниже страховой, которую получают те, кто имеет не менее 15 лет стажа и накопил минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

«Думать о будущем, безусловно, нужно. Тем же фрилансерам, на мой взгляд, важно с первого заказа начинать формировать добровольные пенсионные накопления. Если есть возможность дополнительно откладывать на долгосрочные сбережения и пенсионное обеспечение – это обязательно стоит делать», – отметила депутат Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина рассказала amic.ru, как сделать жизнь пенсионеров достойной и без всяких "доживаний".

Пенсионер / Фото: unsplash.com / Huy Phan

Эксперт раскритиковал "людоедский" подход Родниной к пенсиям для россиян

Юрий Крупнов заявил amic.ru, что взгляды депутата Госдумы отражают идеологию элитных групп, а ее правовой статус требует проверки
Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

13:06:49 28-08-2025

Пусть не волнуется. Те кто работает на себя, себя и обеспечат в старости.
Или захотелось залезть в карман и этой категории граждан?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:54 28-08-2025

Гость (13:06:49 28-08-2025) Пусть не волнуется. Те кто работает на себя, себя и обеспеча... те, кто "работал на себя", т.е. скрывали доход или те, кто работали по 2 часа 2 дня в неделю,, сейчас здесь пишут про нищенские пенсии в России

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:43 29-08-2025

Гость (13:06:49 28-08-2025) Пусть не волнуется. Те кто работает на себя, себя и обеспеча... Они и налоги платят. Не большие. Пока.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:39 28-08-2025

Россияне предложили депутатам госдумы самим позаботиться о своей пенсии, потому что они уже достаточно наворовали

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:36:51 28-08-2025

Гость (13:21:39 28-08-2025) Россияне предложили депутатам госдумы самим позаботиться о с... а нет ли в Вашем посте дискредитации?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

13:53:24 28-08-2025

Musik (13:36:51 28-08-2025) а нет ли в Вашем посте дискредитации?... А вы ,кто?Нюхач?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

14:46:02 28-08-2025

Акакий (13:53:24 28-08-2025) А вы ,кто?Нюхач?... упорствуете в ереси своей? отягчающее.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:43 28-08-2025

и что она неправильного сказала, все справедливо

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

13:52:08 28-08-2025

Я смотрю,что то озаботились в последнее время нашими пенсиями высокопоставленные господа.Точно ,что то удумали или выборы предстоят.Смотря по складывающемуся положению,я думаю нам тоже надо отказаться от услуг пенсионного фонда ,а средства ,которые работодатель перечисляет для этого им перенаправить самим гражданам в зарплату.Вот тогда эти накопления будут зависеть только от нас самих и принадлежать только нам.И уже тогда никто не сможет бессовестно транжирить наши трудовые накопления направо и налево.У меня нет никакого доверия к этой организации.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:49 28-08-2025

Повсекакий (13:52:08 28-08-2025) Я смотрю,что то озаботились в последнее время нашими пенсиям...
Ну какую же глупость люди пишут и им даже не стыдно за свою дурь. Наши отчисления идут на выплаты пенсий нашим родителям и дедам. А ваши дети уже будут кормить вас. Но Пенсионный фонд надо упразднять, это верно. Они просто нахлебники, ничего не производящие.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

15:18:09 28-08-2025

Гость (14:12:49 28-08-2025) Ну какую же глупость люди пишут и им даже не стыдно за с... Вы так убеждённо утверждаете ,как будто работаете в пенсионном фонде .Родители и деды сами себе не по одному разу заработали свою пенсию.И им не нужны чужие отчисления ,они пользуются своими ,неоднократно заработанными.И вот чтобы не морочили нам голову ,все эти умники с поля чудес,и надо создать личные счета на каждого гражданина,чтобы ему ,конкретно,переводили его заработанные отчисления.И чтобы не одна паскуда не смогла их умыкнуть.Так то ,любезный.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:57 28-08-2025

Господи!
Верните Социализм!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:31:26 28-08-2025

Гость (14:32:57 28-08-2025) Господи! Верните Социализм!... не верну - не ценили. теперь мучайтесь.

  -5 Нравится
Ответить
