Депутат Госдумы предложила 12 млн россиян самим позаботиться о своей пенсии
Поскольку пенсионное обеспечение самозанятых зависит от добровольных взносов
28 августа 2025, 13:02, ИА Амител
Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила aif.ru, что самозанятые россияне, включая фрилансеров, должны самостоятельно формировать будущую пенсию.
Она пояснила, что у граждан, работающих по трудовому договору, пенсионные накопления начинают формироваться автоматически с первого рабочего дня. У самозанятых ситуация иная, их пенсионное обеспечение зависит от добровольных взносов.
«Сегодня из 12 млн самозанятых только чуть больше 55 тысяч заключили договоры добровольного пенсионного обеспечения с социальным фондом и зачисляют за себя страховые взносы на будущую пенсию», – подчеркнула Бессараб.
В итоге около 12 млн россиян могут рассчитывать только на социальную пенсию с минимальными выплатами, если не будут формировать страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты.
Бессараб отметила, что сегодня социальная пенсия в среднем на 10 тысяч рублей ниже страховой, которую получают те, кто имеет не менее 15 лет стажа и накопил минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
«Думать о будущем, безусловно, нужно. Тем же фрилансерам, на мой взгляд, важно с первого заказа начинать формировать добровольные пенсионные накопления. Если есть возможность дополнительно откладывать на долгосрочные сбережения и пенсионное обеспечение – это обязательно стоит делать», – отметила депутат Госдумы.
13:06:49 28-08-2025
Пусть не волнуется. Те кто работает на себя, себя и обеспечат в старости.
Или захотелось залезть в карман и этой категории граждан?
15:17:54 28-08-2025
Гость (13:06:49 28-08-2025) Пусть не волнуется. Те кто работает на себя, себя и обеспеча... те, кто "работал на себя", т.е. скрывали доход или те, кто работали по 2 часа 2 дня в неделю,, сейчас здесь пишут про нищенские пенсии в России
12:46:43 29-08-2025
Гость (13:06:49 28-08-2025) Пусть не волнуется. Те кто работает на себя, себя и обеспеча... Они и налоги платят. Не большие. Пока.
13:21:39 28-08-2025
Россияне предложили депутатам госдумы самим позаботиться о своей пенсии, потому что они уже достаточно наворовали
13:36:51 28-08-2025
Гость (13:21:39 28-08-2025) Россияне предложили депутатам госдумы самим позаботиться о с... а нет ли в Вашем посте дискредитации?
13:53:24 28-08-2025
Musik (13:36:51 28-08-2025) а нет ли в Вашем посте дискредитации?... А вы ,кто?Нюхач?
14:46:02 28-08-2025
Акакий (13:53:24 28-08-2025) А вы ,кто?Нюхач?... упорствуете в ереси своей? отягчающее.
13:49:43 28-08-2025
и что она неправильного сказала, все справедливо
13:52:08 28-08-2025
Я смотрю,что то озаботились в последнее время нашими пенсиями высокопоставленные господа.Точно ,что то удумали или выборы предстоят.Смотря по складывающемуся положению,я думаю нам тоже надо отказаться от услуг пенсионного фонда ,а средства ,которые работодатель перечисляет для этого им перенаправить самим гражданам в зарплату.Вот тогда эти накопления будут зависеть только от нас самих и принадлежать только нам.И уже тогда никто не сможет бессовестно транжирить наши трудовые накопления направо и налево.У меня нет никакого доверия к этой организации.
14:12:49 28-08-2025
Повсекакий (13:52:08 28-08-2025) Я смотрю,что то озаботились в последнее время нашими пенсиям...
Ну какую же глупость люди пишут и им даже не стыдно за свою дурь. Наши отчисления идут на выплаты пенсий нашим родителям и дедам. А ваши дети уже будут кормить вас. Но Пенсионный фонд надо упразднять, это верно. Они просто нахлебники, ничего не производящие.
15:18:09 28-08-2025
Гость (14:12:49 28-08-2025) Ну какую же глупость люди пишут и им даже не стыдно за с... Вы так убеждённо утверждаете ,как будто работаете в пенсионном фонде .Родители и деды сами себе не по одному разу заработали свою пенсию.И им не нужны чужие отчисления ,они пользуются своими ,неоднократно заработанными.И вот чтобы не морочили нам голову ,все эти умники с поля чудес,и надо создать личные счета на каждого гражданина,чтобы ему ,конкретно,переводили его заработанные отчисления.И чтобы не одна паскуда не смогла их умыкнуть.Так то ,любезный.
14:32:57 28-08-2025
Господи!
Верните Социализм!
15:31:26 28-08-2025
Гость (14:32:57 28-08-2025) Господи! Верните Социализм!... не верну - не ценили. теперь мучайтесь.