Партия "Новые люди" запустила первую точку бесплатного Wi-Fi в центре Барнаула

Точка расположена на проспекте Социалистическом, 109, и называется NewPeople

23 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Первая точка бесплатного Wi-Fi в центре Барнаула / Фото: пресс-служба партии

Бесплатный Wi-Fi появился в центре Барнаула – на проспекте Социалистическом, 109. Название сети: NewPeople. Как отметили в партии "Новые люди", выбор места точки раздачи не случаен – здесь ежедневно сосредоточено несколько сотен барнаульцев.

Инициатива родилась от проблемы: на протяжении нескольких месяцев в Алтайском крае наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Цель ограничений – повышение безопасности и защита инфраструктуры.

Партийцы уверены, что оставлять людей без связи нельзя, поэтому ранее секретарь реготделения партии, депутат Барнаульской думы направлял губернатору предложение развернуть точки бесплатного Wi-Fi по всему Алтайскому краю. Несмотря на то, что обращение было направлено более двух месяцев назад, ответа на инициативу от правительства региона не поступило.