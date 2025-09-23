НОВОСТИОбщество

Партия "Новые люди" запустила первую точку бесплатного Wi-Fi в центре Барнаула

Точка расположена на проспекте Социалистическом, 109, и называется NewPeople

23 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Первая точка бесплатного Wi-Fi в центре Барнаула / Фото: пресс-служба партии
Бесплатный Wi-Fi появился в центре Барнаула – на проспекте Социалистическом, 109. Название сети: NewPeople. Как отметили в партии "Новые люди", выбор места точки раздачи не случаен – здесь ежедневно сосредоточено несколько сотен барнаульцев.

Инициатива родилась от проблемы: на протяжении нескольких месяцев в Алтайском крае наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Цель ограничений – повышение безопасности и защита инфраструктуры.

Партийцы уверены, что оставлять людей без связи нельзя, поэтому ранее секретарь реготделения партии, депутат Барнаульской думы направлял губернатору предложение развернуть точки бесплатного Wi-Fi по всему Алтайскому краю. Несмотря на то, что обращение было направлено более двух месяцев назад, ответа на инициативу от правительства региона не поступило.

«Оставлять людей совсем без связи нельзя. Вместе с мобильным интернетом теряется доступ к приложениям такси, банков, "Госуслугам", к видеоняням, рабочим конференциям, облачным хранилищам и т.д. В этой ситуации необходимо предоставить безопасную альтернативу», – отметил Никита Федюнин.

Барнаул интернет Новые люди

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

20:41:39 23-09-2025

Как всё-таки здорово, что появляются места с интернетом. Сразу чувствуется, что мы прогрессивно развиваемся, ставя во главу угла безопасность. Новые люди - действительно современная партия!

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:09:40 23-09-2025

Гость (20:41:39 23-09-2025) Как всё-таки здорово, что появляются места с интернетом. Сра... Может эти новые пойдут хохлов победят, вместо сторлв с вайфаем?
Тогда можно будет и старым людям интернет включить ?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:43 24-09-2025

Гость (20:41:39 23-09-2025) Как всё-таки здорово, что появляются места с интернетом. Сра... Вот лизнул, так лизнул.. Прямо Света Курицына!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:05:28 24-09-2025

Гость (08:18:43 24-09-2025) Вот лизнул, так лизнул.. Прямо Света Курицына!... Света Курицина бггг. не побоюсь этих слов, но члены Новых людей ее наверное не знают

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:39:38 24-09-2025

Теперь на Соце 109 небезопасно.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

08:05:03 24-09-2025

Интернет - только тем у кого кошерный партбилет!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:46 24-09-2025

ЦУМ ЖИВ! (08:05:03 24-09-2025) Интернет - только тем у кого кошерный партбилет! ... Халяльный не подойдет?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:51 24-09-2025

А почему название на английском? Нарушают закон. Ну и через бесплатный вайфай легко скачиваются данные у подключенных.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:03 24-09-2025

Гость (08:24:51 24-09-2025) А почему название на английском? Нарушают закон. Ну и через ... Потому что Wi-Fi не может быть назван по-русски, если вы хоть немного разбираетесь в технике, то должны знать

А то лишь бы вякнуть свой тупой бред

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:52 24-09-2025

Гость (12:47:03 24-09-2025) Потому что Wi-Fi не может быть назван по-русски, если вы хот... Вообще-то речь шла не про Wi-Fi , а про название NewPeople. Поэтому получите назад свой тупой бред и читайте внимательно статью.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:13 24-09-2025

Как же меня раздражает ихнее название "Новые люди". Они не новые, они такие же как все. Даже хуже, потому что выпендрёжники со своим названием.

  4 Нравится
Ответить
