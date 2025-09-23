Партия "Новые люди" запустила первую точку бесплатного Wi-Fi в центре Барнаула
Точка расположена на проспекте Социалистическом, 109, и называется NewPeople
23 сентября 2025, 20:30, ИА Амител
Бесплатный Wi-Fi появился в центре Барнаула – на проспекте Социалистическом, 109. Название сети: NewPeople. Как отметили в партии "Новые люди", выбор места точки раздачи не случаен – здесь ежедневно сосредоточено несколько сотен барнаульцев.
Инициатива родилась от проблемы: на протяжении нескольких месяцев в Алтайском крае наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Цель ограничений – повышение безопасности и защита инфраструктуры.
Партийцы уверены, что оставлять людей без связи нельзя, поэтому ранее секретарь реготделения партии, депутат Барнаульской думы направлял губернатору предложение развернуть точки бесплатного Wi-Fi по всему Алтайскому краю. Несмотря на то, что обращение было направлено более двух месяцев назад, ответа на инициативу от правительства региона не поступило.
«Оставлять людей совсем без связи нельзя. Вместе с мобильным интернетом теряется доступ к приложениям такси, банков, "Госуслугам", к видеоняням, рабочим конференциям, облачным хранилищам и т.д. В этой ситуации необходимо предоставить безопасную альтернативу», – отметил Никита Федюнин.
20:41:39 23-09-2025
Как всё-таки здорово, что появляются места с интернетом. Сразу чувствуется, что мы прогрессивно развиваемся, ставя во главу угла безопасность. Новые люди - действительно современная партия!
23:09:40 23-09-2025
Гость (20:41:39 23-09-2025) Как всё-таки здорово, что появляются места с интернетом. Сра... Может эти новые пойдут хохлов победят, вместо сторлв с вайфаем?
Тогда можно будет и старым людям интернет включить ?
08:18:43 24-09-2025
Гость (20:41:39 23-09-2025) Как всё-таки здорово, что появляются места с интернетом. Сра... Вот лизнул, так лизнул.. Прямо Света Курицына!
09:05:28 24-09-2025
Гость (08:18:43 24-09-2025) Вот лизнул, так лизнул.. Прямо Света Курицына!... Света Курицина бггг. не побоюсь этих слов, но члены Новых людей ее наверное не знают
05:39:38 24-09-2025
Теперь на Соце 109 небезопасно.
08:05:03 24-09-2025
Интернет - только тем у кого кошерный партбилет!
12:57:46 24-09-2025
ЦУМ ЖИВ! (08:05:03 24-09-2025) Интернет - только тем у кого кошерный партбилет! ... Халяльный не подойдет?
08:24:51 24-09-2025
А почему название на английском? Нарушают закон. Ну и через бесплатный вайфай легко скачиваются данные у подключенных.
12:47:03 24-09-2025
Гость (08:24:51 24-09-2025) А почему название на английском? Нарушают закон. Ну и через ... Потому что Wi-Fi не может быть назван по-русски, если вы хоть немного разбираетесь в технике, то должны знать
А то лишь бы вякнуть свой тупой бред
15:57:52 24-09-2025
Гость (12:47:03 24-09-2025) Потому что Wi-Fi не может быть назван по-русски, если вы хот... Вообще-то речь шла не про Wi-Fi , а про название NewPeople. Поэтому получите назад свой тупой бред и читайте внимательно статью.
13:10:13 24-09-2025
Как же меня раздражает ихнее название "Новые люди". Они не новые, они такие же как все. Даже хуже, потому что выпендрёжники со своим названием.